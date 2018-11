Venció 2-0 a La Josefa y se vio beneficiado por el empate entre los equipos A y B de Lechuga.

El Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Liga Campanense ya tiene a su campeón: Juventud Unida repitió el título logrado en la edición anterior de este campeonato que en 2018 contó con la participación de nueve equipos.

La consagración de Juventud Unida se dio el pasado sábado, cuando venció 2-0 a La Josefa y se vio beneficiado por el empate sin goles entre Lechuga "A" y Lechuga "B". De esta manera, a dos fechas para la finalización del certamen, tomó siete puntos de ventaja y se hizo inalcanzable para Lechuga "B".

Su campaña fue inobjetable: en 14 partidos cosechó 11 victorias y 3 empates para reunir así 36 puntos y dejar atrás las muy buenas performances de los equipos de Lechuga, porque el "B" suma 29 unidades producto de 8 triunfos, 5 empates y una derrota, mientras que el "A" está invicto, con 7 victorias y 7 igualdades (28 puntos).

Los resultados de la 16ª fecha, jugada el pasado sábado en El Pino, fueron: Desamparados 1-2 Otamendi FC; Leones Azules 1-0 Mega Juniors; Juventud Unida 2-0 La Josefa; y Lechuga "A" 0-0 Lechuga "B". Quedó libre Defensores de La Esperanza.

Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 36 puntos; 2) Lechuga "B", 29 puntos; 3) Lechuga "A", 28 puntos; 4) La Josefa, Otamendi FC y Leones Azules, 22 puntos; 7) Desamparados, 9 puntos; 8) Mega Juniors, 5 puntos; 9) Defensores de La Esperanza, 4 puntos.

En tanto, la 17ª y anteúltima fecha se disputará hoy en cancha de El Pino con la siguiente programación: Leones Azules vs Lechuga "A" (9.30), Otamendi FC vs Lechuga "B" (10.30), Juventud Unida vs Mega Juniors (11.30) y Defensores de La Esperanza vs Desamparados (12.30). Queda libre: La Josefa.