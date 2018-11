El pasado sábado, en cancha de El Pino, se disputó la 17ª fecha del Torneo de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol y que lidera Mega Juniors "A", que venció 2-0 a Deportivo San Felipe.

Además, también jugaron: Mega Juniors "B" 2-0 Defensores de La Esperanza; Atlético Las Praderas 1-0 Lechuga FC; El Junior 0-4 Otamendi FC; y La Josefa 4-0 Desamparados FC. Quedó libre Real San Jacinto.

Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Mega Juniors "A", 46 puntos; 2) Atlético Las Praderas, 40 puntos; 3) Otamendi FC, 36 puntos; 4) La Josefa, 33 puntos; 5) Lechuga FC, 26 puntos; 6) Defensores de La Esperanza, 25 puntos; 7) Real San Jacinto, 22 puntos; 8) Mega Juniors "B", 18 puntos; 9) Leones Azules, 17 puntos; 10) Deportivo San Felipe, 15 puntos; 11) Desamparados FC, 10 puntos; 12) Juventud Unida, 2 puntos; 13) El Junior, sin puntos.

En tanto, hoy se disputará la 18ª fecha en cancha de Otamendi FC con la siguiente programación: Mega Juniors "B" vs Leones Azules (9.30), La Josefa vs Atlético Las Praderas (10.30), Lechuga FC vs El Junior (11.40), Deportivo San Felipe vs Desamparados (12.40) y Otamendi FC vs Real San Jacinto (13.40). Queda libre Defensores de La Esperanza.