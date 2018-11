Seis atletas locales participaron de la maratón internacional New Balance. Silvana Hernández ganó su categoría en los 10K y quedó 6ª en la General Damas. El pasado domingo se desarrolló la tradicional Maratón Internacional New Balance de Mar del Plata, que en esta 29ª edición reunió a casi 9.000 runners que recorrieron el sector costero de "La Feliz" en las tres variantes que tenía la competencia: 10K, 21K y 42K. Allí dijeron presentes seis atletas del Club Ciudad de Campana, entrenados por Diego Marquine: cinco participaron en los 10K y uno en la media maratón (21K). Entre ellos, la más destacada fue una vez más Silvana Hernández, que corrió 10 kilómetros, ganó su categoría (35-39 años femenina) y fue 6ª en la General Damas. Además, quedó 62ª en la General combinada. Hernández, quien registró un tiempo final de 40m35s, fue la atleta tricolor más rápida, con un ritmo de 4 minutos y 4 segundos por kilómetro y una velocidad promedio de 14,78 km/h. Entre las runners del CCC que corrieron los 10K también estuvieron Noelia Guillermín, quien fue 4ª en la categoría 20-29 años femenina y 22ª en la General Damas con registro de 45m08s; y Victoria Salomón, 12ª en la categoría 45-49 años femenina y 88ª de la General Damas con tiempo de 51m35s. En tanto, entre los varones "tricolores" que completaron los 10K, Rodrigo Cruz paró el cronómetro en 41m19s y quedó 8º en la categoría 35-39 años masculina (69º en la General Caballeros), mientras que Mauricio Tartaglini marcó un tiempo de 44m57s y fue 51º en la categoría 20-29 años masculina. El sexto representante del CCC fue Damián Reynoso, quien corrió los 21K en 1h33m48s y de esa manera se ubicó en la 34ª posición de la categoría 35-39 años y 228º en la General. Los ganadores de la competencia de 10K fueron el marplatense Diego Lacamoire y la misionera Chiara Mainetti (bicampeona nacional de montaña). En la media maratón, los que se impusieron fueron Nicolás Cuesta (atleta olímpico uruguayo) y Florencia Borelli, quien relegó a la norteamericana Jennifer Bergman al segundo lugar. Finalmente, en los 42K los grandes ganadores fueron el atleta olímpico lobense Luis Molina, con un tiempo de 2h24m43s, y la local Sofía Luna, con 2h52m06s. La competencia, organizada por la marca de indumentaria deportiva New Balance, sirvió como epílogo para un fin de semana lleno de acción deportiva en Mar del Plata, que comenzó el viernes con el Campeonato Nacional de Atletismo Sub 20 y Sub 23, en el que también hubo participación campanense y del club tricolor, destacándose Agostina Ríos, quien se consagró campeona nacional en Héptatlon Sub 23.

LOS SEIS RUNNERS DEL TRICOLOR JUNTO AL ENTRENADOR DIEGO MARQUINE EN MAR DEL PLATA.



Atletismo:

Los runners del CCC dejaron su huella en Mar del Plata

