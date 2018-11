El remero del CBC llevó adelante una gran actuación en la serie eliminatoria, pero un desastre organizativo lo dejó fuera de carrera. Desde la institución celeste presentarán un reclamo. Hoy, con Felipe Modarelli y Joel Romero, debuta el cuatro sin sub-23, candidato al título. El primer día de competencias de la edición 2018 del Campeonato Argentino de Remo fue, en pocas palabras, un bochorno. Como podía preverse, uno de los grandes riesgos que conlleva la realización de regatas en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre (que mantiene niveles astronómicos de contaminación) es la faltante de agua y eso sucedió ayer. Fueron varios años de Campeonatos Argentinos que milagrosamente "escaparon" de esta problemática, pero que ayer se repitió y obligó a la organización a replantear la modalidad de competencia. Este fue el caso de la prueba single peso ligero masculino senior en la que corrió el único representante campanense que tenía actividad ayer: Josué Viera Veneziani. La alarmante falta de agua de la pista de competencias obligó al cuerpo fiscalizador a recortar la distancia de 2.000 a 1.000 metros, pero no sólo se tomó esta decisión, sino que además se optó por la modalidad "time-trial" en lugar del formato clásico de competencia. Y acá es donde los flagrantes errores arbitrales llevaron injustamente a Viera Veneziani a la eliminación. En la eliminatoria vía time-trial, "el Melli" realizó un gran trabajo y finalizó en el cuarto mejor tiempo de los 12 singlistas inscriptos; es decir, en la última posición que daba acceso directo a la Final A. En tanto, los puestos 5 a 12 conformarían los repechajes. El remero campanense y su entrenador, Gustavo Hereñú, se enteraron del resultado oficial del time trial eliminatorio al igual que los demás competidores: a través de un cartel en papel, hecho a mano, que informaba que el del CBC había quedado cuarto. Con esta información, que hacía que Viera Veneziani no tuviera que volver a competir ayer, retornaron desde Tigre a Campana. Sin embargo, una vez en Campana, ambos fueron informados por un entrenador de otro club (no por la organización) de que había habido un cambio en los resultados oficiales que desplazaba a Viera Veneziani del 4º al 5º puesto y lo ponía en zona de repechaje. A los fines deportivos y más allá de la desprolijidad, la noticia no era tan grave porque el remero del CBC estaba en plenas condiciones de imponerse en el repechaje y acceder a la ansiada final, objetivo por el cual entrenó durísimo durante un año. El gran problema fue la enorme demora de la organización para informar este cambio y que sólo lo hizo a través de un cartel informal. De este cambio, Viera Veneziani se enteró ya estando de regreso en Campana, totalmente imposibilitado de asistir al repechaje, que finalmente tuvo lugar sin él. De esta manera, un remero con potencial para subirse al podio en una regata de categoría absoluta de nivel nacional, se queda afuera de la competencia por desprolijidades garrafales del Comité Organizativo del CAR 2018 y su cuerpo de árbitros. Por ello, el CBC presentará hoy una queja formal y exigirá al Comité Organizativo que ubique a Viera Veneziani nuevamente en la final en la que le corresponde estar, o al menos que repita la serie de repechajes. También hubo problemas de esta índole en la prueba de singles masculino categoría junior, por inconvenientes en la toma de los tiempos del time-trial, modalidad que aún no se sabe por qué adoptó el cuerpo de árbitros de la Asociación Argentina de Remo. SIGUE HOY. Este sábado se dará el debut de Felipe Modarelli y Joel Romero en el CAR 2018: junto a Rubén Geuna y Lionel Erba irán en búsqueda del título nacional en la prueba de cuatro remos largos sin timonel de la categoría Sub 23 (la prueba comienza 12:57).

Por horrores organizativos, Viera Veneziani quedó fuera de competencia

