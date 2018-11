La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Breves: Polideportivas







CCC; VÓLEY JUVENIL: las divisiones juveniles masculinas de vóley del Club Ciudad de Campana visitarán hoy a Náutico Hacoaj.- ABZC +35; EMPEZÓ LA FINAL: en el Torneo +35 de la ABZC, Náutico Zárate superó 90 a 56 al Campana Boat Club.- AJEDREZ EN NÁUTICO ZÁRATE: se disputó el Abierto "Salvador Cali" en el marco del 90º aniversario del Club Náutico Zárate.- PUMAS ANTE IRLANDA: el Seleccionado Argentino de Rugby enfrentará en Dublin a Irlanda.- BÁSQUET; SÚPER 20: Quimsa de Santiago del Estero igualó su serie 1-1 ante La Unión de Formosa al imponerse 89-85 como visitante.- ABZC +35: EMPEZÓ LA FINAL En el arranque de la final del Torneo +35 que organiza la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Náutico Zárate superó 90 a 56 como local al Campana Boat Club. La figura del ganador fue Víctor Rodríguez, goleador del encuentro con 26 puntos. En tanto, por el equipo de nuestra ciudad se destacó Ariel Ciminelli, quien sumó 22 unidades. El segundo juego de la serie (al mejor de cinco partidos) se disputará el próximo jueves 22 a las 21.30 horas. AJEDREZ EN NÁUTICO ZÁRATE El pasado sábado se disputó el tradicional Abierto "Salvador Cali" en el marco del 90º aniversario del Club Náutico Zárate y el ganador fue el local Alejandro Scarello con 5 puntos, tras superar en el desempate a Gonzalo Saldaño y Diego Domínguez. Además, también se disputaron torneos en categorías infantiles, cuyos ganadores fueron: Lucas García en Sub 8; Benamín Parrado en Sub 10; Valentín Unhold en Sub 12; Pablo García en Sub 14; y Cristian García en Sub 16. PUMAS ANTE IRLANDA Esta tarde, desde las 15.30 (hora argentina), el Seleccionado Argentino de Rugby enfrentará en Dublin a Irlanda en su primer partido de una exigente gira europea que se extenderá durante todo noviembre. Es que luego de visitar al Trébol, Los Pumas jugarán frente a Francia (el 17 de noviembre en Lille), Escocia (el 24 en Edimburgo) y Barbarians (el 1º de diciembre en Twickenham). BÁSQUET: SÚPER 20 En la continuidad de los Octavos de Final, Quimsa de Santiago del Estero igualó su serie 1-1 ante La Unión de Formosa al imponerse 89-85 como visitante. Eso mismo consiguió Regatas de Corrientes frente a Atenas, al vencer 94-81 en Córdoba. Por su parte, Ferro Carril Oeste cerró su serie 2-0 al derrotar 73-62 como visitante a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y será el rival de San Lorenzo de Almagro en Cuartos de Final. En esa instancia, Olímpico de La Banda espera por el ganador de la serie entre Instituto de Córdoba y Comunicaciones de Corrientes (están 1-1), mientras que Obras Sanitarias aguarda por Peñarol de Mar del Plata o Hispano Americano de Río Gallegos (1-1). CCC: VÓLEY JUVENIL Las divisiones juveniles masculinas de vóley del Club Ciudad de Campana visitarán hoy a Náutico Hacoaj por la 13ª fecha del Nivel A de la Federación Metropolitana (FMV). El pasado fin de semana, los chicos Tricolores se midieron ante UNLaM y obtuvieron tres victorias (en Sub 15, Sub 17 y Sub 21) y dos derrotas (en Sub 13 y Sub 19). De esa manera, con 107 puntos, el CCC ocupa la 7ª posición de la Tabla General. Por su parte, las categorías juveniles femeninas tendrán fecha libre este fin de semana, aunque los equipos Sub 19 y Sub 21 disputarán partidos pendientes frente a Porteño de General Rodríguez. Las Tricolores se encuentran en la 12ª posición de la Tabla General de la Zona Campeonato del Nivel C1.

Imagen ilustrativa



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: