NOTISerenare:

La obesidad como factor de riesgo en las enfermedades cardiovasculares

Por Lic. Lucía Cortinovis











Según la organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte, representan el 60% a nivel global, la OMS se refiere a ellas como "el mayor asesino mundial". Las principales ECNT son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y la enfermedad renal, y se caracterizan por compartir los mismos factores de riesgo entre ellos: tabaquismo, malnutrición, falta de actividad física y consumo excesivo de alcohol. En este artículo abordare la malnutrición por exceso como factor de riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares constituyen un conjunto de entidades que afectan el corazón y los vasos sanguíneos. Cuando afectan los vasos sanguíneos puede comprometer órganos como el cerebro (enfermedad cerebro vascular), los miembros inferiores, los riñones y el corazón. Dentro de las enfermedades cardiovasculares las de mayor ocurrencia son la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. La malnutrición por exceso causa sobrepeso y obesidad. Existe evidencia que alrededor de un 30% de la población mundial posee sobrepeso u obesidad y según las proyecciones se espera que para el 2030 vivamos en un mundo con mayoría de obesos. En el caso de las enfermedades cardiovasculares un aumento del 10% del peso en las personas con sobrepeso conlleva a un aumento del 30% del riesgo coronario. La obesidad que se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas es la visceral o abdominal central (predominio de grasa en abdomen) también responsable de la Hipertensión arterial y la resistencia aumentada a la insulina. Los pacientes obesos tienen generalmente valores de triglicéridos alto, colesterol malo alto (colesterol-LDL) y niveles bajos de colesterol bueno (colesterol-HDL), siendo estos también factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus no insulinodependiente. El objetivo principal del manejo de la obesidad se centra en la pérdida de peso y en mantenerla mediante la modificación de la alimentación (reduciendo el consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, azúcar y sal) y el incremento de la actividad física (no menor a 30 minutos diarios) Existen dietas y formas pintorescas y hasta absurdas para adelgazar muchas veces publicitadas por personas que no son profesionales de la salud, muchas de ellas constituyen propuestas extremas alocadas o riesgosas que no solo son poco saludables sino que no enseñan a comer, ni cambiar hábitos. Las estrategias terapéuticas para el abordaje del paciente obeso o con sobrepeso deben ser individualizadas y los planes de alimentación personalizados, por lo tanto las intervenciones sugeridas deben ser realizadas por un nutricionista matriculado que ayude a cada paciente a generar cambios saludables de hábitos alimentarios. Lucía Cortinovis, Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro MN 8929; MP 4151 NOTISerenare Güemes 705/ Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

