LAS CHICAS SUSPENDIERON Por la séptima fecha de la Zona B de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la AFA, las chicas de Puerto Nuevo debían recibir esta tarde a Argentino de Rosario en el estadio Carlos Vallejos. Sin embargo, por las malas condiciones climáticas del fin de semana, el encuentro fue suspendido ayer y será reprogramado más adelante. Por las intensas lluvias, se suspendieron los encuentros programados para ayer y hoy de la divisional. El Auriazul busca cortar una racha de cuatro juegos sin victorias. Volverían Leizza, Correa y Redondo a la formación titular. Mientras el fin de semana del fútbol argentino se ha transformado en un festival de suspensiones y reprogramaciones por las lluvias y la final de la Copa Libertadores, Puerto Nuevo continuó trabajando de cara al encuentro que disputará mañana lunes como visitante frente a Claypole, siempre y cuando el clima lo permita. Es que, por el momento, el agua le ha ganado al fútbol en la Primera D: ayer se suspendió el partido entre Real Pilar y Lugano, al tiempo que también fueron cancelados los dos cotejos programados para hoy (Juventud Unida vs Argentino de Merlo y Centro Español vs Argentino de Rosario). Así, por el momento, sólo hubo actividad el viernes, cuando Atlas superó 5-1 a Defensores de Cambaceres en General Rodríguez y Deportivo Paraguayo venció 2-1 a Liniers. El duelo del Auriazul frente a Claypole, correspondiente a la 11ª fecha de la divisional, está pautado para este lunes a las 15.30 horas en el estadio del Tambero y con arbitraje de Edgardo Zamora (el mismo día y a la misma hora jugarán Muñiz vs Yupanqui). Para este compromiso, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina podrá volver a contar con Gonzalo Leizza, Santiago Correa y Oscar Peñalba, quienes cumplieron sus respectivas lesiones y volverían a la titularidad. El Portuario jugó el viernes un amistoso con Villa Dálmine en Mitre y Puccini y hoy cerrará los entrenamientos previos al choque con Claypole. Recién entonces quedaría confirmada la alineación titular, que podría ser la siguiente: Leandro Bonnet; Joaquín Montiel o Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Kevin Redondo, Marcelo González; Mauricio Ruiz y Orlando Sosa. Puerto Nuevo llega a este encuentro luego de empatar sin goles como local frente al líder Juventud Unida, un resultado que le sirvió para cortar una racha de tres derrotas en fila. Por su parte, Claypole desperdició la oportunidad de alcanzar al Lobo Rojo en lo más alto al perder 2-0 con Argentino de Rosario como visitante. Así, el Tambero buscará la recuperación para prenderse bien arriba en la tabla, mientras que el equipo de nuestra ciudad intentará ponerle fin a una racha de cuatro juegos sin triunfos y volver a subir escalones en la tabla de posiciones.

NICOLAS COLOMBANO SE MANTENDRIA EN LA FORMACIÓN TITULAR EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 34: en 33 partidos, Puerto Nuevo logró 8 victorias, Claypole venció en 13 ocasiones y se produjeron 12 empates. Puerto convirtió 34 goles mientras que Claypole marcó 43. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 16 partidos, Puerto venció 5 veces (15 goles), Claypole ganó 3 (9 goles) y empataron 8. COMO LOCAL CLAYPOLE: en 17 enfrentamientos, Puerto ganó en 3 ocasiones (19 goles), Claypole se impuso en 10 (34 goles) e igualaron 4 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO: El miércoles 16 de mayo de 2018, por la 20ª fecha de la Primera D 2017/18, Claypole se impuso 1-0 en Campana con gol de Gastón Aranda. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 11 de diciembre de 2017, por la 15ª fecha de la Primera D 2017/18, Claypole ganó 3-0 con goles de Agustín Carrera, Kevin Juan y Gastón Aranda. LA ULTIMA VICTORIA PORTUARIA: El miércoles 14 de septiembre de 2016, por la 3ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo se impuso 1-0 como local con gol de Juan Peloso. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar acumula Puerto ante Claypole con 3 derrotas consecutivas. Como visitante, 4 encuentros sin triunfos, con 1 empate y 3 derrotas consecutivas. La última victoria en carácter de visitante se produjo el miércoles 8 de octubre de 2014, por la 12ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D: fue por 3 a 2, con tres goles de Matías Grecco. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Mauro Fernández (3), Orlando Sosa (3), Matías Greco (3), Guillermo Pérez (2), Juan Pablo Martínez (2), Diego Herrero (2) y Diego Romero (2). MÁXIMOS GOLEADORES CLAYPOLE: Gastón Aranda (5), Emanuel López (2), Alejandro Ayala (2) y Santiago Szerdi (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER TRIUNFO VISITANTE El domingo 12 de agosto de 2001, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso como visitante por 1 a 0 con gol de Orlando Sosa. CLAYPOLE (0): Pablo Roselli; Juan Gaspar, Andrés Meza, Matías Rimoldi y Roberto Mariño; Martín Manarino, Sebastián Calizaya, Contrera y Mariano Pano (Guillermo Calizaya); Sebastián Pagano (Rodrigo Drago) y Leopoldo Silveyra (Hugo Jaime). DT: Barrera-Ríos. SUPLENTES: Roberto Ely y Daniel Vallansot. PUERTO NUEVO (1): Pablo Menón; Walter Barrios, Julio Navarro, Sergio Leguizamón y Nicolás Gásperi; Damián Rivas Karlic, Horacio Falcón, Cristian Rodríguez y Nicolás González (Agustín Carreras); Orlando Sosa (César Rivero) y Esteban Salarrayán (Federico Gásperi). DT: Roque Cabezas. SUPLENTES: Fausto Lastiri y Adrián Tejera. GOL: ST 29m Orlando Sosa (PN). EXPULSADOS: PT 27m Mariño (C) y ST 31m Leguizamón (PN). INCIDENCIA: Pablo Menón (PN) le atajó un penal a Juan Gaspar (C). CANCHA: Claypole. ARBITRO: Oscar Abalo.

Primera D:

Si el tiempo lo permite, Puerto Nuevo visita el lunes a Claypole

