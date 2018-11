La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Primera B Nacional:

Si el clima lo permite jugarán desde las 20 horas. El delantero Martín Comachi será baja por lesión. El Violeta busca cortar una racha de siete juegos sin victorias. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para visitar mañana lunes a Ferro Carril Oeste en Caballito, en un partido correspondiente a la 10ª fecha, programado para las 20 horas con arbitraje de Sebastián Ranciglio. Claro está: se jugará siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen, dado que desde ayer que llueve intensamente en la Ciudad de Buenos Aires y el pronóstico marca que las precipitaciones se extenderían hasta el martes. De cara a este compromiso, el segundo del segundo ciclo de Walter Nicolás Otta como DT, el plantel Violeta disputó el pasado viernes un amistoso frente a Puerto Nuevo en Mitre y Puccini. En ese ensayo, los titulares se impusieron 1-0 con gol de cabeza de Fernando Alarcón y se pudieron ver algunas variantes tácticas que analiza "Nico" para visitar a Ferro y que también trabajó en el entrenamiento que comandó ayer por la mañana, nuevamente en el estadio. Por un lado, el entrenador debe definir al reemplazante de Martín Comachi, quien será baja por una rotura fibrilar que sufrió frente a Brown de Adrogué. El volante Federico Jourdan pica en punta en ese aspecto, aunque también podría ingresar Marcelo Estigarribia si Otta finalmente se decide por un jugador de características similares a las del atacante santafesino. En tanto, otra variante que probó "Nico" fue con Cristian Álvarez en el mediocampo en lugar de Federico Recalde, seguramente tratando de buscar una mejor elaboración desde la tenencia con "Jopito". En cambio, frente a Brown, "Fede" (de carácter más combativo) demostró que puede ser acompañante de Matías Ballini en la contención para tratar de darle mayor equilibrio a la alineación. De esta manera, la probable formación de Villa Dálmine para enfrentar mañana a Ferro Carril Oeste sería con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Recalde o Álvarez, Mariano Miño; Jourdan o Estigarribia e Ijiel Protti. En Caballito, el Violeta intentará cortar una racha de siete juegos sin victorias, en los que sumó solamente cuatro empates y sufrió tres derrotas. Por su parte, el Verdolaga está realizando también una campaña irregular, con tres victorias, un empate y cuatro derrotas en ocho presentaciones, aunque llega a este encuentro después de dos caídas consecutivas (0-2 ante Platense y 1-3 con Gimnasia de Mendoza). FECHA 10. La 10ª fecha comenzó el viernes por la noche con el empate 2-2 entre Atlético Rafaela y Central Córdoba (SdE) en la provincia santafesina. En tanto, ayer se repitió ese mismo resultado entre Chacarita e Instituto en San Martín (el Funebrero llegó al 2-2 a tres minutos del final). En cambio, Brown de Adrogué y Agropecuario de Carlos Casares debieron suspender a los 4 minutos del segundo tiempo por las intensas lluvias, mientras que Deportivo Morón vs Santamarina fue suspendido con antelación por la misma razón. La jornada continuará hoy con Guillermo Brown (PM) vs Platense (16.00), Mitre de Santiago del Estero vs Temperley (18.00) e Independiente Rivadavia de Mendoza vs Gimnasia de Jujuy (18.30). Mañana lunes, además de Ferro vs Villa Dálmine, también chocarán: Nueva Chicago vs Gimnasia de Mendoza (15.35), Quilmes vs Defensores de Belgrano (20.00) y Olimpo vs Almagro (21.05). La programación de esta 10ª jornada (en la que Los Andes queda libre) se cerrará el martes por la noche con el partido más atractivo de la fecha: el líder Sarmiento de Junín vs el tercero, Arsenal de Sarandí (20.00).





FEDERICO JOURDAN PODRÍA CONVERTIRSE EN EL REEMPLAZANTE DEL LESIONADO MARTÍN COMACHI PARA VISITAR MAÑANA A FERRO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 9. En 8 partidos, Villa Dálmine logró una victoria, Ferro Carril Oeste se impuso en 3 ocasiones y se registraron 4 igualdades. El Violeta marcó 9 goles, mientras que el Verdolaga señaló 12. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 3 veces, con 2 victorias de Ferro que convirtió 5 goles y un empate sin goles. Villa Dálmine solo marcó un tanto. COMO LOCAL FERRO. Jugaron 5 partidos: el equipo de Caballito ganó una vez (7 goles), Villa Dálmine consiguió una victoria (8 goles) y empataron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 17 de marzo de 2018, por la 19ª fecha del Nacional B 2017/18, Ferro Carril Oeste se impuso 2-1 con un doblete de Jonathan Herrera (Jorge Córdoba descontó en el final para el Violeta). APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar acumula Villa Dálmine ante Ferro, con dos empates y una derrota. Su única victoria fue el martes 19 de abril por la 12ª fecha del Torneo de Transición 2016: 3-1 con dos goles de Renso Pérez y un penal convertido por Nicolás Álvarez. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (9): Renso Pérez (3), Juan Alberto Martínez (1), Walter Eugenio Mirabelli (1), Matías Nouet (1), Nicolás Álvarez (1), Pablo Ruiz (1) y Jorge Córdoba (1). GOLEADORES DE FERRO (12): Juan Domingo Rocchia (2), Gonzálo Bazán (2), Jonathan Herrera (2), Néstor Eduardo Lucco (1), Enrique Lanza (1), Luis Salmerón (1), Pablo Frontini (1), Leandro Díaz (1), Elías Borrego (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO El sábado 25 de marzo de 1978, por la 8ª fecha del campeonato de la Primera B, igualaron 2-2 en Caballito. FERRO (2): Rubén Omar Sánchez; César León Bartolomei, Daniel José Tagliani, Juan Domingo Anrtonio Rocchia y Jorge Ramón Albariño; Héctor Ángel Arregui, Carlos Alberto Arregui y Juan Carlos Molina (Jorge Omar Parisi); Claudio Crocco, Julio Héctor Apariente y Néstor Eduardo Lucco. DT: Ricardo Antonio Trigilli. SUPLENTES: Horacio Guillermo Durich, Héctor Raúl Cúper, Oscar Alfredo Garré y Néstor José Oca. VILLA DALMINE (2): Hugo Mario Cefo; Nelson H. Córdoba, Rodolfo Klasmeier, Jorge Landini (José Luis Schaer) y Luis Tomás Redondo; Mario Ramón Conte, Oscar Bautista Cassinerio y Juan Alberto Martínez; Pedro Rodolfo Bases, Jorge Roberto Dubanced (Walter Eugenio Mirabelli) y Miguel Ernesto Benítez. DT: Federico Sacchi. SUPLENTES: Hugo Alberto Zitta, Hugo Oscar Arias y Francisco Ramón Portillo. GOLES: PT 30m Rocchia (F). ST 16m Martínez (VD), 25m Mirabelli (VD) y 45m Lucco (F). CANCHA: Ferro. ARBITRO: Héctor Del Bello.

