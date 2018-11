P U B L I C



El entrenador César Gigena analizó junto a LAD la campaña que le permitió a Ciudad de Campana regresar a la Segunda División de la URBA. "Es una alegría poder ver plasmado en este ascenso el esfuerzo que los chicos realizaron durante todo el año con mucho compromiso", remarcó. No era sencillo el desafío que el rugby del Club Ciudad de Campana asumió para esta temporada 2018 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): después de haber sufrido el descenso en 2017, retornar a la Segunda División era el objetivo que sobrevolaba Chiclana y Luis Costa. Y el formato de la Tercera División este año ofrecía una primera etapa sin mayores presiones, pero una segunda, de definición, en la que prácticamente no había margen de error, sobre todo porque se esperaba que Del Sur Rugby se quedara (tal como sucedió) con el primer ascenso directo. Pero el Tricolor no falló, sobre todo en las fechas finales y, por ello, llegó al pasado sábado 3 a Baradero dependiendo exclusivamente de sí mismo para coronar el ascenso que lo devolvió a la Segunda División. Sin embargo, ese último encuentro no le resultó nada sencillo: Tiro Federal impuso el ritmo de arranque y en los primeros 15 minutos marcó tres tries para quedar 19-3 arriba en el marcador. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque ellos sólo habían perdido una vez como locales. No sé si fueron nervios, pero ellos salieron con mucho empuje y les salieron todas las que intentaron", reconoció César Gigena, quien esta temporada encabezó el staff técnico del CCC. La reacción Tricolor en Baradero empezó a esbozarse en la parte final del primer tiempo (penal convertido por Juan Calvi y try de Adrián Lugo) y luego, en el complemento, con cuatro tries (dos de Lugo mediante el scrum y otros dos de Franco Pittari y Franco Velázquez) más dos penales de Calvi se terminó quedando con una cómoda victoria por 43-22 con la que cerró de gran manera el ascenso a la Segunda División (sólo necesitaba un punto para asegurarlo). "Fue una alegría poder ver plasmado en este ascenso el esfuerzo que los chicos realizaron durante todo el año con mucho compromiso", señaló Gigena luego de una campaña de 18 victorias y apenas 2 derrotas en 20 presentaciones. "El objetivo siempre fue tratando de seguir mejorando en el juego, porque sabíamos que si seguíamos mejorando en ese aspecto y nos afirmábamos en otros detalles que veníamos haciendo bien, los resultados iban a llegar", aclara sobre la idea a comienzos de año, dejando entrever que el ascenso debía ser una consecuencia del rendimiento colectivo. "Esta temporada era muy exigente, sobre todo en la segunda rueda, porque no había margen de error. Por eso nos habíamos propuesto que el rendimiento del equipo tenía que ser el mejor para la segunda rueda y creo que cumplimos con eso. Por suerte salió todo como lo habíamos pensado, porque eso no pasa muchas veces", agregó Gigena, quien aseguró que "la mayor virtud del equipo fue la constancia". En cuanto al progreso de la temporada, el head coach explicó que en la primera parte del año se puso el foco "en el ataque" principalmente. "Así nos convertimos en un equipo muy contundente", marcó. "Después, en la segunda parte del año, enfocamos más en la defensa para ser un equipo más equilibrado. Atacábamos de todos lados, pero además defendíamos muy bien. Sacando los primeros 15 minutos del último partido, a todos los equipos les costó hacernos tries. Por eso destaco ese equilibrio y en la parte final del año, la defensa. De hecho, este año fuimos el equipo con menor cantidad de puntos en contra", detalla Gigena en su análisis de la temporada. En el último juego frente a Tiro Federal de Baradero, el XV titular de Ciudad de Campana fue: Gabriel Pujol, Santiago Sauton, Leonardo Vega; Andrés Moreno, Laureano Salas; Carlos Díaz, Nicolás Toledo, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerdá, Julián Agostino, Franco Pittari, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron Alan González, Franco Casanova, Lucas Fernández y Enrique Peralta. "Somos un plantel corto, que es una de nuestras falencias", reconoce Gigena. "Pero creo que somos un plantel joven. Por eso lo veo muy bien, porque creo que tiene mucho futuro. Si mantenemos esta base y no perdemos jugadores por cuestiones laborales o de estudio, tenemos buen potencial y mucho futuro", añadió el head coach Tricolor. En lo que resta del año, al rugby del CCC le queda la competencia de Seven y luego la postemporada. "Ya la estamos planificando para que el receso no se nos haga tan largo", explica Gigena, quien de a poco empieza a pensar en el 2019: "Todavía es temprano para pensar en el año que viene, pero creo que el objetivo principal será consolidar el equipo y tratar de mantener los rendimientos, además de sumarle más detalles a nuestro juego. Obviamente, queremos consolidarnos en la segunda categoría, pero eso va a depender de la estructura que podamos desarrollar para estar lo más acorde posible a la Segunda División", cierra el entrenador Tricolor.



EL FESTEJO DEL TRICOLOR EN BARADERO EL PASADO SÁBADO 3, CUANDO ASEGURÓ EL ASCENSO Y EL REGRESO A SEGUNDA DIVISIÓN. LA CAMPAÑA DEL ASCENSO En la primera parte de la temporada, Ciudad de Campana disputó la Zona B de la Tercera División con el objetivo de terminar entre los mejores cuatro para asegurar su clasificación al Grupo Ascenso. Y cumplió sin problemas, porque sumó nueve triunfos y apenas una derrota, con los siguientes resultados: F1: Ciudad de Campana 64 – Porteño de General Rodríguez 22 F2: Floresta Rugby 13 – Ciudad de Campana 21 F3: Ciudad de Campana 41 – Ezeiza Rugby 0 F4: Almafuerte 19 – Ciudad de Campana 43 F5: Ciudad de Campana 44 – Sociedad Hebraica 20 F6: Beromama 42 – Ciudad de Campana 37 F7: Ciudad de Campana 27 – Los Pinos 18 F9: Mercedes Rugby 14 – Ciudad de Campana 18 F10: Ciudad de Campana 71 – Rivadavia de Lobos 12 F11: Berisso Rugby 17 – Ciudad de Campana 59 La segunda parte de la temporada fue la decisiva: de los once equipos que llegaron al Grupo Ascenso, los mejores dos ascendían de manera directa a la Segunda División, con la dificultad que marcaba la superioridad que tenía Del Sur Rugby. Por eso, el CCC no tenía margen de error prácticamente. Y no falló: con nueve victorias y una derrota cerró una campaña digna de ascenso. Los resultados de esta segunda parte de la temporada fueron: F1: Ciudad de Campana 25 – Mercedes Rugby 19 F2: Los Pinos 23 – Ciudad de Campana 27 F3: Ciudad de Campana 27 – Beromama 19 F4: Virreyes 7 – Ciudad de Campana 15 F5: Ciudad de Campana 58 – San Marcos 3 F7: Del Sur Rugby 33 – Ciudad de Campana 7 F8: Ciudad de Campana 88 – Sociedad Hebraica 7 F9: Atlético San Andrés 7 – Ciudad de Campana 43 F10: Ciudad de Campana 31 – San José 0 F11: Tiro Federal de Baradero 22 – Ciudad de Campana 43 Así, el balance final de la temporada del CCC marca que en 20 partidos consiguió 18 victorias y sufrió apenas dos derrotas; y que marcó 789 puntos y recibió 317.

EL APERTURA JUAN CALVI FUE UNA DE LAS FIGURAS DE LA TEMPORADA DEL CCC.



Rugby:

"La mayor virtud del equipo fue la constancia"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: