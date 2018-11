Tras una primera jornada cargada de polémicas y caos, la segunda fecha del CAR 2018 se suspendió por indicación de la Prefectura Naval Argentina. Todas las finales se correrán hoy, si el clima lo permite. El reclamo del CBC por Viera Veneziani prosperó y correrá la gran final. Viene siendo el Campeonato Argentino más complicado en muchos años. El primer día, de eliminatorias y repechajes, estuvo plagado de problemas y controversias tanto por la falta de agua de la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre como por los groseros errores arbitrales y organizativos. Tal es así que muchos remeros se fueron a dormir el sábado a la noche sin saber sus resultados. Otros, como Josué Viera Veneziani, virtualmente eliminados de una competencia en la que rindieron muy bien. Ayer, como podía preverse, la jornada comenzó complicada por las fuertes lluvias. Se llevó a cabo la reunión de delegados en el SUM de la Pista Nacional y se intentó comenzar a competir. Pero a las primeras señales de tormenta eléctrica, la Prefectura Naval Argentina dio la orden de suspender las actividades deportivas. Esto complicó aún más la cosas, ya que la edición 2018 del Campeonato Argentino de Remo se realiza, tras muchos años, en tres días y no en cuatro, con lo cual no sobra el tiempo. ¿Qué se decidió? Algo que no tiene buena pinta: comenzar las pruebas el domingo a las 8 de la mañana y "meter en un día" todas las finales del fin de semana, eliminando del programa todas las finales que no sean las "A". REINCORPORADO. ¿Y qué pasó con Josué Viera Veneziani? El viernes finalizó en la 4º posición de la eliminatoria de modalidad time-trial de singles peso ligero senior, un gran resultado que lo llevaba sin escalas a la final. Ya de regreso en Campana, un entrenador de otro club le informó que habían modificado los resultados y que había quedado en quinto lugar. Por ende, debía correr el repechaje. Pero cuando Viera Veneziani se enteró de esto (por vías no oficiales), ya era tarde: no estaba en Tigre ni tenía forma de llegar a tiempo. El repechaje se corrió sin él y lo dejaron afuera de toda pelea. Pero ayer a la mañana, el CBC presentó un reclamo formal por la injusticia cometida contra el remero de 34 años. Y fue escuchada, aunque solucionada de forma "parcial": Viera Veneziani correrá la Final "A" e irá por una medalla tras 17 años de ausencia en este tipo de regatas. Pero lo hará en una cancha "extra", un séptimo carril, que es la posición que hubiera tenido el peor tiempo de los clasificados a través del repechaje, algo que está muy lejos del rendimiento real del campanense. Hoy, a partir de las 8, y en lo que promete ser una jornada maratónica, se correrán todas las finales del programa del Campeonato Argentino. ¿Lo lograrán? ¿Lo permitirá el clima? ¿Lo permitirá la pista Nacional de Remo? Toda una incógnita. Las tripulaciones del Campana Boat Club que irán por el título nacional, con todos los horarios reprogramados, son las siguientes: -Cuatro Sin Sub 23 Masculino (BM4-): Felipe Modarelli, Lionel Erba, Rubén Geuna y Joel Alejandro Romero (9.45) -Single Peso Ligero Masculino (LM1x): Josué Viera Veneziani (10.06) -Dos Sin Sub 23 Masculino (BM2-): Joel Romero y Rubén Geuna (13.41) -Cuadruple par Junior Masculino (JM4x): Kevin Ruiz, Gregorio Zanini, Felipe Modarelli y Lionel Erba (13.48) -Cuadruple par Sub 23 Masculino (BM4x): Franco Almirón, Gregorio Zanini, Rubén Geuna y Joel Romero (14.30) -Dos Sin Junior Masculino (JM2-): Lionel Erba y Felipe Modarelli (14.44). -Cuadruple par Senior Masculino (M4x): Franco Almirón, Felipe Modarelli, Rubén Geuna y Joel Romero (15.19)

POR LA TORMENTA, LA PISTA NACIONAL DE TIGRE NO TUVO AYER ACTIVIDAD EN LA SEGUNDA JORNADA DEL CAR 2018.



Remo:

Se suspendió la segunda jornada del Campeonato Argentino y todo se define hoy

