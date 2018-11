La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Rubén Romano: "Me siento acompañado por la juventud"







El concejal y referente de Unidad Ciudadana Campana, Rubén Romano, compartió sus sensaciones tras el acto encabezado por el Diputado Nacional Axel Kicillof. "Es un orgullo ser parte de esta nueva generación política", aseguró. Aún entre abrazos, "selfies" y saludos, el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, y referente local de ese espacio, el Dr. Rubén Romano, compartió sus primeras sensaciones tras el acto desarrollado en la Plaza Eduardo Costa, que tuvo como figura principal al Diputado Nacional y ex Ministro de Economía, Axel Kicillof. "Escucharlo es maravilloso. Una visión muy clara sobre la situación que vivimos. No sólo por su formación y experiencia, sino porque reflexiona desde una mirada que incluye autocrítica sobre lo que faltó en el gobierno del que formó parte. Y compartir ese momento con los vecinos, recogiendo la esperanza y las ganas de recuperar una tranquilidad y un bienestar que lamentablemente nos han quitado, me llena de alegría". Romano destacó a Kicillof como "representante de una nueva generación que tiene mucho para darle a la Argentina. Muchos jóvenes han logrado recuperar el interés por la política, como también fuimos motivados a participar quienes no venimos de ese lugar, con la convicción de sumar. De trabajar por un país, una provincia y una mejor ciudad". En este sentido, el referente local de UC aseguró: "La fuerza de la juventud es la que motoriza una nueva generación política. En Campana estamos trabajando con muchos jóvenes, y a diario me sorprendo al descubrir nuevos cuadros políticos que estoy seguro serán orgullo de nuestra Comunidad. Algunos vienen desde el plano sindical, otros de la cultura o de lo social. Y a su vez, éstos han atraído a otros jóvenes y vecinos que no están en la política. Me siento muy acompañado por la juventud. Y es un orgullo ser parte de esta nueva generación política". Por último, el Concejal agradeció las muestras de cariño recibidas durante el acto del viernes, en el Patio de las Américas de la plaza Eduardo Costa. "Cada encuentro de este tipo, me contagia de energía para afrontar lo que viene: seguir trabajando en un mejor proyecto para nuestros vecinos, que pueda resolver la crisis y volver a encausar a Campana como un polo productivo, y que esto se refleje en áreas como la salud o la educación, diciendo presente y estando cerca de quienes más lo necesitan, ya sea como Municipio, como Provincia y como Nación. Este proyecto nacional y popular, necesita sumar a todos aquellos vecinos que comprendan el daño que las políticas actuales le están haciendo a todos, incluyendo las futuras generaciones. Este es el punto de partida de una transformación necesaria, y que tendrá como protagonistas a una nueva generación de dirigentes".

Romano, en la foto junto a Kicillof, a quien define como “representante de una nueva generación que tiene mucho para darle a la Argentina".





“Volver a encausar a Campana como un polo productivo, y que esto se refleje en áreas como la salud o la educación", dijo Romano sobre sus aspiraciones políticas.





Muchisima gente acompañó la visita de Axel Kicillof, sobre todo exponentes de una nueva generación politica que se abre paso con renovadas energias.



