La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Dictaron la falta de mérito para Cristina Kirchner en la causa "la ruta del dinero K"







El juez federal Casanello entiende que no hay evidencias para procesar a la exmandataria. Ordenó profundizar la investigación. El juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito para Cristina Kirchner en el marco de la causa llamada "la ruta del dinero K" y que investiga el supuesto lavado de dinero. Además, ordenó profundizar una serie de diligencias para poder definir la situación procesal de la ex jefa de Estado, entre las que figuran exhortos, informes a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera. En la resolución, el magistrado afirmó que "debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia". Y añadió: "De allí la necesidad de colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Antonio Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos. De lo contrario, la atribución de responsabilidad de Cristina Fernández en esta causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo". Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otros comenzaron hace dos semanas a ser juzgados ante el Tribunal Oral Federal 4. Pero Cristina Kirchner no forma parte de ese debate porque el juez siempre entendió que las pruebas no alcanzaban para acreditar la vinculación de la ex jefa de Estado en la causa. Fue la Cámara Federal la que, en distintas resoluciones, fue apuntado hacia la ex jefa de Estado, hasta que finalmente ordenó que Cristina Kirchner fuera llamada a declarar. Casanello cumplió con la decisión en una indagatoria en la que la ex mandataria rechazó las acusaciones en un escrito y se refirió a la supuesta persecución judicial a los líderes de la región por razones políticas. Ahora, Casanello resolvió la situación procesal con una falta de mérito: un estadio en donde no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer. "Los dichos de Leonardo Fariña son contundentes y opuestos: Lázaro se percibía a sí mismo como único dueño de esa fortuna y actuaba en consecuencia", advirtió el juez. En ese sentido, Casanello recordó que en la causa de la obra pública, por la que Cristina irá a juicio en febrero, se analizan las concesiones que se le adjudicaron a Báez. Y en los expedientes Los Sauces y Hotesur investigan los "retornos" del empresario patagónico a la entonces familia presidencial con el alquiler de propiedades o habitaciones.

Casanello había tomado indagatoria a la expresidenta.



Dictaron la falta de mérito para Cristina Kirchner en la causa "la ruta del dinero K"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: