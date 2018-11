La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Por la caída del petróleo y del dólar, Axion energy bajó sus precios







En promedio, redujo un 3,2% el valor de sus combustibles. Hasta ayer por la tarde, en nuestra ciudad, solo había retrocedido la nafta Súper unos 10 centavos En medio de la baja del dólar y el derrumbe del precio del barril de petróleo a nivel mundial, la pregunta más recurrente era por qué no bajan los combustibles. Ante este escenario, Axion anunció que a partir de este sábado baja un 3,2% el valor de las combustibles y desde el oficialismo creen que Shell hará lo mismo en los próximos días. En las estaciones de servicio Axion la rebaja comenzó a regir este sábado a la medianoche y fuentes de la empresa indicaron que "el ajuste responde a una estrategia comercial". Recordemos que estas dos petroleras habían subido las naftas, en promedio, un 7% desde fines de septiembre y los precios en sus surtidores eran superiores a los de YPF, que había remarcado un 2%. Esta medida parece apuntar a no perder competencia en el mercado. Es que hoy en día, los automovilistas prefieren hacer largas colas en las estaciones de YPF en lugar de pagar más en las otras petroleras. "En CABA solo bajamos los diesel (diesel y diesel premium) porque no estamos muy desfasados en nuestros precios de naftas respecto de la competencia", precisaron desde Axion. De esta manera, en Capital Federal, los precios bajaron 2,14%. El litro de diesel premium descendió 90 centavos y pasó de $42,07 a $41,17. Por su parte, en nuestra ciudad, solo bajó 10 centavos el litro de nafta Super, que hoy cotiza a 41,24 pesos. Con la decisión de aplicar la baja desde este fin de semana, el combustible cortó con una racha de 14 subas en las que había acumulado un incremento del 70%. Los precios de Axion se habían alejado de los de YPF, la principal competidora que no siguió el ritmo de la última suba.



Así estaban los precios de los combustibles ayer por la tarde en la estación de Mitre y San Martín.



