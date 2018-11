La UNLu abre la Licenciatura en Historia en la sede de nuestra ciudad

Se empezará a cursar desde el segundo cuatrimestre de 2019. El próximo jueves 15 a las 18 horas, en la sede Campana de la Universidad Nacional de Luján (Bertolini 183), se realizará el anuncio formal de la apertura de la Licenciatura en Historia en esa misma sede. Se trata de un Ciclo de Complementación Curricular para Profesores de Historia egresados tanto de otras universidades como de institutos terciarios. Al respecto, el Dr. Oscar Trujillo, Coordinador de la carrera explica "la carrera se cursó a fines de la década del 80 en nuestra ciudad, pero cerró poco tiempo después en medio de la crisis hiperinflacionaria. Desde hace varios años, los egresados del Profesorado en Historia del ISFDyT Nº 15 gestionaron su reapertura, con casi doscientos egresados que manifiestan su interés en seguir estudiando. Y hoy esa gestión, merced a una decisión valiente tomada por nuestra Universidad, vuelve a ofrecer a los Profesores en Historia de una amplia región que va desde San Pedro hasta Tigre, la posibilidad de reconocer sus títulos para la obtención de un título de grado". Se cursan sólo 13 materias. La licenciatura no sólo capacita para la investigación histórica, sino que además fortalece las competencias profesionales de un profesor. Por eso es importante destacar que en un contexto difícil para la Argentina y en particular para las universidades, la UNLu amplíe su oferta en Campana. Una carrera sin ningún tipo de arancel, dictada por docentes que además son reconocidos investigadores, y en un ámbito de constante investigación y publicación de textos y libros, así como de numerosos eventos de debate académico, como las recientemente realizadas VIII Jornadas de la División Historia donde se lanzó el Primer Encuentro de Trabajos de investigación Final de la Licenciatura con la participación de dos egresados de la ciudad. Este jueves 15 no sólo se formalizará el anuncio, sino que además será la presentación del Plan de Estudios. Disertará el Dr. Jaime Peire sobre "La Investigación Histórica hoy: una mirada desde la función social del historiador", actividad para la que está abierta la inscripción, que entregará certificados de asistencia. (Inscripciones al link: https://goo.gl/eDzUy3)



En el acto se brindará información sobre el plan de estudios



La UNLu abre la Licenciatura en Historia en la sede de nuestra ciudad

