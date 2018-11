La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Breves: Noticias de Actualidad







A COBRAR A OTRO LADO: la justicia bonaerense determinó que cobrar "cubierto" es ilegal si no especifica lo que incluye.- SALE EL BONO: el ministro Dante Sica confirmó que se publicará el decreto para el bono de fin de año de 5.000 pesos.- PARAR LAS SUBAS: el dueño de la cadena Maxiconsumo consideró que los alimentos nos deberían registrar "más aumentos".- NUEVOS PRODUCTOS: Precios Cuidados sumó más de 130 productos a su canasta.- SALE EL BONO El ministro de Producción Dante Sica confirmó que "esta semana" se publicará el decreto para implementar el pago de un bono de fin de año de 5.000 pesos para los empleados del sector privado y señaló que será no remunerativo y los sectores afectados por la caída de la actividad contarán con "flexibilidad" a la hora de negociar su pago. "Está semana saldrá el decreto que lo instrumenta (al bono). Básicamente es un bono no remunerativo de hasta 5.000 pesos pagado en dos veces", añadió este sábado en diálogo con radio Mitre. Además, explicó que en el marco de la negociación por el bono "también van a tener la posibilidad muchos gremios y sectores empresariales de poder de alguna manera dar cierta flexibilidad en el sentido de atender algunas situaciones particulares de empresas o de sectores que estén en crisis". PARAR LAS SUBAS El dueño de la cadena Maxiconsumo, Víctor Fera, consideró este sábado que los alimentos nos deberían registrar "más aumentos" al argumentar que "el dólar se quedó quieto". Además, sostuvo que para que los precios se mantengan, "el Gobierno no tiene que subir más ni la nafta ni la luz". "No debería haber aumentos porque el dólar se quedó quieto", evaluó el empresario. Al ser consultado respecto del pago del bono de fin de año, subrayó que su accionar estará en línea con "lo que diga la ley", mientras resaltó: "Vamos a hacer el esfuerzo para que un empleado pueda tener un poquito más de dinero para gastar". NUEVOS PRODUCTOS Precios Cuidados sumó más de 130 productos a su canasta, que incluirá ahora unos 30 alimentos libres de gluten, como premezcla para pizzas y pan. Asimismo, la Secretaría de Comercio anunció la incorporación de las cadenas mayoristas Maxiconsumo y Nini al programa. Las novedades también llegarán a los precios ya que la oficina autorizó la actualización de importes en 31 productos del actual listado A través de un comunicado, la Secretaría aclaró que en todos los casos estos productos conservan precios inferiores a la media en cada uno de los rubros. Los productos equivalentes a los de la Canasta Básica "se adquieren 25% más baratos en promedio" gracias el programa de Precios Cuidados, destacó la información oficial. En cuanto a los puntos de venta, se sumaron los mayoristas Maxiconsumo y Nini Mayorista, que se agregan a Makro y Yaguar, cadenas del mismo tipo. A COBRAR A OTRO LADO Un fallo de la justicia bonaerense que se conoció este sábado determinó que cobrar "servicio de mesa" o "cubierto" en un restorán es ilegal si el menú no especifica que es lo que incluye, así, los clientes no estarán obligados a pagar, por ejemplo, por una panera que no consumen. Se trata de un fallo de la Cámara Civil y Comercial de La Plata que rechazó el cobro de este servicio en respuesta a una denuncia contra la cadena de restoranes La Trattoria realizada por una asociación de consumidores. "Si La Trattoría decide, por la presunción que hace o por cualquier otra razón, entregar a sus consumidores la panera, el croissant y el recipiente con queso crema o similar a los que identifica como ´servicio de mesa y/o cubierto´, no puede luego requerir o esperar la negativa a su recepción por parte del cliente a fin de omitir cargar el consumo a su cuenta", concluyó el fallo firmado por la jueza Ana Maria Bourimborde y el juez Luis Maggi.



