Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. OLORES NAUSEABUNDOS "Ustedes dirán: ¿Qué tiene de raro esta imagen??? En realidad no se puede percibir el olor a podrido que sale de esta boca de tormenta en la esquina par de Moreno y Urquiza. Imposible estar en la puerta. Imposible dejar las ventanas abiertas. Ni hablar del olor que hay en cocinas y baños. Y ahora con el calorcito peor. Reclamo al Cemav desde el 16 de agosto. Número 24359. Muy buen trato pero poca efectividad", escribe Gabriela. LA PILETA FRENTE A LA ESCUELA "Calle Intendente Moro, en la puerta Escuela de Educación Técnica Nº 1 esta es la situación. Toda rota, por debajo del nivel que la circunda. Una pileta cada vez que llueve, el agua no tiene salida. Depende del ciclo de evaporación, son 200 mts a reparar", expresa Alfredo.



DESPARRAMO DE BASURA "Cómo se aprecia la basura permanece en el lugar en Av. Sarmiento al 700. Pregunto nuevamente ¿la Municipalidad no tiene Inspectores?, escribe Ricardo.

Quejas Vecinales

