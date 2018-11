La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Vuelos y Vacaciones:

En pasadas editoriales hemos hablado de Egipto en general. Hoy ahondaremos en lo que a nuestro criterio es una de las mejores excursiones embarcadas del mundo. Creemos firmemente que un viaje a Egipto está incompleto sin un crucero por el Nilo No encontrarán un medio más adecuado para recorrer este país - río. Porque eso es Egipto: mil kilómetros largos de Nilo, 5 de verde a cada lado y desierto hasta donde alcanza la mente. A diferencia de lo que ocurre en otros cruceros, uno no se está perdiendo nada mientras navega, porque no hay nada más allá de lo que se ve. Bueno, hay oasis y hay templos hasta en la mitad del Gran Mar de Arena, porque 5.000 años de historia dan para construir muchos, pero las grandes ciudades y los monumentos que interesan, los que cualquiera quiere ver al menos una vez en la vida, no están lejos del Nilo. No hay que hacer nada, sólo dejarse llevar. De ser posible, río abajo; es decir, de Aswan a Luxor, para después saltar en avión a El Cairo. Tiene su lógica este orden, porque es seguir el curso natural del río, y porque hay un incremento de ansiedad, que se sacia cuando llegan a las pirámides. Si se reserva el viaje al revés, también está bien, pero aconsejamos este orden. Otra ventaja de los cruceros por el Nilo es que cuentan con largos descansos, realmente necesarios para moverse por un país tan intenso como este. Se agradece mucho poder desconectar de los monumentos interminables, de las explicaciones no menos interminables de los guías, de la obligación de fotografiarlo todo, del calor del desierto y de los vendedores de recuerdos de artesanías (una de las cosas más intensas del viaje sin dudas). Aunque tratemos de ser lo más sintéticos posible, al momento de encarar este viaje, aconsejamos que previamente se informen, al menos mínimamente, de las distintas etapas, dioses y faraones más importantes de la historia egipcia. Debajo repasaremos los principales atractivos de esta increíble excursión. Colosos de Memnón: se trata de dos estatuas de 18 metros de altura que representan a Amenhotep III y sirvieron, en su tiempo, como entrada al templo dedicado a dicho faraón. De aquel templo sólo quedan las estatuas, por lo que la visita se hace rápidamente. Templo de Hatshepsut: Un templo tan bonito como difícil de describir y del que los entendidos dicen que es único en su género en todo Egipto. A medida que se van acercando y observan su magnitud, más increíble parece que hace miles de años pudiera construirse en estas dimensiones. Lo más sorprendente es que el Templo de Hatshepsut se encuentra excavado en la roca y tiene unas terrazas exteriores a las cuales se va ascendiendo a través de diversas rampas, llegando a alcanzar los 30 metros de altura. Necrópolis de Tebas y Valle de los Reyes: Es una de las necrópolis más importantes de Egipto, en la que se han encontrado más de 60 tumbas de faraones y en cuyo entorno se respira un aire especial. Con el ticket de entrada pueden visitar 3 tumbas que en ese momento se encuentren abiertas (están todas incluidas excepto la tumba de Tutankamón, por la que hay que pagar un extra de unos USD 6 aproximadamente). Es difícil recomendar tumbas en concreto, ya que cada cual es completamente diferente y tiene distintas pinturas en las paredes. Por norma general todas tienen una entrada, unos pasillos con distintas decoraciones y una cámara sepulcral al final, donde se encuentra el sarcófago con la momia. Templos de Luxor y Karnak: Estos templos, que en su época estuvieron conectados por una avenida de esfinges de 2 kilómetros de longitud, se erigieron en honor a tres dioses (Amón, Mut y Jonsu) y constituyen el complejo arqueológico más importante de Egipto. En el Templo de Luxor, dos colosos de faraón de 14 metros de altura les dan la bienvenida a los visitantes. Junto a ellos, un gran obelisco (gemelo al que hay en la Plaza de la Concordia de París) da paso a un gran patio dedicado a Ramsés II y a la mezquita Abu el-Haggag, edificada en honor al patrón de la ciudad y que aún hoy en día se sigue utilizando. Columnatas, mezquitas de menor tamaño y distintos patios y salas de ofrendas componen el resto de instalaciones en este templo, del que todas las palabras que escribamos quedarían cortas para describir su belleza como se merece. En el templo de Karnak sólo su impresionante entrada los va a dejar sin palabras. La entrada está protegida por esfinges con cara de carneros. El conjunto consta de 3 centros separados. El más grande, que se encuentra en el centro, es el más antiguo, también es el que mejor se ha conservado. Está dedicado al dios Amón, dios del sol. Del otro lado está el santuario dedicado a la diosa Mut, esposa de Amón, representada simbólicamente por un buitre. El santuario de Amón es el más impresionante por ser el templo de columnas de mayor tamaño del mundo. El sector más extraordinario es sin dudas la imponente sala hipóstila (se denomina así a algo parecido a un bosque de columnas) repleta de columnas que desafían al cielo Templo de Edfu: Situada a medio camino entre Luxor y Aswan, la ciudad de Edfu exhibe con orgullo el templo dedicado al dios Horus. Este templo, catalogado como el mejor conservado de Egipto, fue construido sobre una colina, de modo que rara vez sufría las inundaciones anuales del río Nilo. Templo de Kom Ombo: se encuentra en la ciudad del mismo nombre, a unos 45 km al norte de Aswan, y fue construido en honor al dios Sobek, también conocido como el dios cocodrilo. Sin embargo, como este animal representaba al mal para el pueblo egipcio, (no se olviden que el cocodrilo del Nilo es uno de los reptiles más peligrosos del mundo) entonces decidieron agregar otro dios al culto: Haroeris (también llamado Horus el Viejo), representado por un halcón. Esta es la razón por la que en el templo de Kom Ombo todos los elementos arquitectónicos aparecen duplicados y perfectamente simétricos a ambos lados del eje central del templo, dando lugar a lo se puede entender como un templo doble. Esta es una visita que se suele realizar de noche. La presa alta de Aswan: se construyó con el fin de terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del bajo Nilo, como consecuencia del repentino aumento en el caudal del Nilo durante el mes de Agosto. La cantera de granito y el Obelisco Inacabado: a unos dos kilómetros de la ciudad de Aswan, se extienden por más de seis kilómetros a partir del río. Unas ranuras espaciadas regularmente en la pared de sienita muestran cómo extraían los bloques de piedra. El templo de Philae: En medio de un escenario de rocas graníticas, la isla sagrada, dominio de la diosa Isis, alza sus columnas y sus pilares hacia el cielo, y por esto, el espectador tiene la impresión de encontrarse frente a un paisaje irreal. El templo de Filae es, con el de Edfu y el de Dendera, uno de los tres templos ptolemaicos (de la dinastía Ptolemaica) mejor conservados.

