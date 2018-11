Pordenone - 25 de febrero de 2017

Giorgio: ¡Si Trump, o Putin llegaran a lanzar bombas atómicas diciendo que han sido inspirados por Dios tenéis que saber que ese claramente no es nuestro Dios! Él simplemente lo ha permitido, pero es un plan desconocido! Nuestro Dios es Jesús Cristo que regresará y detendrá a Putin y a Trump. El Padre es el árbitro, tiene que dirigir, con Su balanza perfecta, al Bien y al Mal, según lo considere oportuno. Nosotros somos polvo, no podemos entrometernos en el plan misterioso de un Sistema Solar, Cósmico: ¡sin embargo nadie nos impide que pidamos cuentas de ello!

Lo más grande que he conquistado en esta sociedad, en este Planeta, es la Libertad que los Hermanos del Cielo, en cambio, viven espontáneamente en todo el Universo. ¡Es por ello que he sido asesinado varias veces, hasta he sido quemado vivo! Pero no por la fe. ¡Es algo que siempre me ha importado mucho, cuando vine desde mi mundo al Planeta Tierra, era el poder traer conmigo la Verdad de Cristo, pero sobre todo la Libertad! ¡Quiero obedecer a Dios (severamente) pero también quiero discutir con Él y entender! Es lo que siempre he intentado enseñarle a quienes me siguen. Se me conoce como alguien muy rígido, pero acepto la discusión, ya no hay más hogueras.

Pregunta: ¿Durante el Apocalipsis las personas pueden luchar para defender su vida física? ¿Si alguien me apuntara una pistola podría defenderme y escapar?

Giorgio: ¡Claro que sí, es el principio de la legítima defensa! Uno no tiene que dar su vida por nada. La vida es sagrada y si alguien me apuntara una pistola yo reaccionaría para defenderla con los dientes, inclusive hasta el punto de hacerle daño. De veras os digo que no estoy defendiendo mi vida sino la Idea y la Causa que llevo a cabo y que encarno, porque es necesario que divulgue. ¡Si en cambio defendieras tu vida solo para preservarla te estarías equivocando! Cristo no se dejó matar para nada. Cuando estaba siendo azotado no se quedaba callado, pero a Sus torturadores les preguntaba por qué lo estaban azotando. ¡Entonces hay que defenderse y decir la Verdad!

P: ¿Cómo se explica el "pon la otra mejilla" según todo lo dicho anteriormente?

Giorgio: No es necesario defenderse si uno lo único que quiere es defenderse a sí mismo. Jesús no se defendió a Si mismo. ¡En cambio lo que tienes que cuidar es la Verdad y, a quienes te azotan, le tienes que dar la razón (en sentido metafórico)! A veces he tenido que recibir bofetadas de un hermano y, poniendo la otra mejilla, creo haber logrado encontrar la paz entre nosotros. ¡Si en cambio me insultas, juzgándome como una persona que no es creíble, que divulga un mensaje engañoso, o que la antimafia es falsa, reacciono porque estás ofendiendo a la Verdad!

P: Si Dios me pidiera que le diera a mi hijo no sé si podría hacerlo. Cuando mi hijo estuvo a punto de morir le pedí al Padre que me llevara a mí y no a él.

Giorgio: Eres una madre, hiciste bien. Ni siquiera yo estaría preparado para darle a mi hija. Ahora os cuento una historia que le ocurrió a mi amigo Paco, que vive en Uruguay. Esta persona se ha convertido en un gran punto de referencia para todos nosotros y tenemos que seguir su ejemplo. Hace algunos años falleció su hijo de 12 años. En ese período él no era alguien muy cercano a la Obra, sin embargo se dirigió a Dios y le dijo: "-¡Te has llevado a mi hijo y ahora Te serviré! ¡Estaré cada vez más cerca de la Obra que lleva a cabo Giorgio ya que mi disponibilidad es total!" Esta es la prueba de que nosotros también podemos llegar a dar una disponibilidad como esa. ¡Me siento orgulloso y honrado de que lo haya hecho un hijo de nuestra Obra! Paco es un ser extraordinario un día me escribió una carta en la que decía: "-Querido Maestro, hoy es el aniversario de la muerte de mi niño. Estoy cada vez más convencido de que mi disponibilidad para Cristo es total" y entonces le respondí: "-Paco, tu eres mi maestro, no yo".

P: Entiendo que hay una infinidad de cosas en la mente de Dios que para nosotros son inalcanzables, incomprensibles, pero también entiendo que Dios me permite entender esa parte de su Proyecto que me hace falta, a través de la Naturaleza, conceptos como la reencarnación, incluso por medio de los errores. Yogananda cuenta que un día tenía a un niño en brazos. Cuando el Cielo le comunicó que ese niño en su vida anterior había sido un feroz criminal, casi se le cayó de los brazos. Sin embargo esa criatura había nacido para tener otra posibilidad.

Giorgio: Si, estoy de acuerdo. La mayoría de las cosas que ocurren en este mundo responden a los flujos karmáticos y a todo hay que vivirlo con alegría. El karma es implacable, irreversible y lo que uno siembra luego lo recoge, a menos que intervenga el amor Crístico que puede hasta incluso desviar la dirección.

Os saludo y os abrazo, tenéis mucho sobre lo cual reflexionar. ¡Fuerza, sed felices y permaneced unidos!

Ingresá a:

Facebook: LaVoz del Águila

Youtube: La Voz del Águila