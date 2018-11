La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Semblanzas entre hermanos:

¡Querido Padre Luis Roza!

125 Aniversario de la Creación de la Parroquia Santa Florentina











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" MEMORIAS DE LA PARROQUIA SANTA FLORENTINA Seguimos recibiendo los testimonios personales, fotos y videos para seguir reconstruyendo la historia de estos 125 años de evangelización en Campana. Han sido muchas las personas, que restaron tiempo a su merecido descanso y se dedicaron a acercar a sus hermanos: la Palabra de Dios y su mensaje de Salvación. A todas esas personas no solo queremos recordarlas más bien buscamos que sean como un faros, ayuden e iluminen a las nuevas generaciones. Recuerdos de Pipí De Dominicis Siempre lo tengo en mi recuerdo, pues fue una persona muy presente en mi familia. Amigo y paciente de mi padre, nunca dejaba de venir a mis cumpleaños. No recuerdo en cual fue, que me dijo: "Bueno nena, este es el último beso que te doy, pues sino las viejas me van a sacar el cuero". Tenía una forma de ser campechana, lo mismo que su humor. Fue él quien me casó, el 4 de mayo de 1.956 y en las fotos se lo ve muy buen mozo. De su familia se poco, solo que tenía un hermano muy parecido a él y que venía seguido a visitarlo. En el año 60 al determinarse la verdadera identidad de Santa Florentina, se conoció que en el Santoral español la celebración de la Santa era el 20 de junio, fecha que coincidía con el Día de la Bandera. El Padre Roza como en ese entonces comenzaba a celebrarse el día de Campana el 6 de Julio, fecha de la creación del partido, creyó oportuno unir ambas fechas, la civil y la religiosa en una sola. Con la colaboración del Obispo Monseñor Antonio Aguirre, se obtuvo del Papa Juan XXIII, la "resolución papal" que se conserva en la Parroquia y por el cual se accede a que la celebración se traslade en Campana definitivamente a dicho día. ¡¡¡Gracias Pipi!!! ALGO MÁS SOBRE EL PADRE ROZA Pudimos averiguar que era oriundo de la ciudad de Balcarce. Que muy joven ingresó al Seminario de Villa Devoto. Allí completó sus estudios, recibiendo su ordenación sacerdotal el 17 de diciembre de 1933. Muy pronto fue designado "teniente cura" en la localidad de Baradero. Ya era "cura párroco" de Santiago Apóstol de Baradero, cuando recibió la notificación de su traslado a Campana. En la misa de 7:30 hs. del día 13 de marzo de 1944, el Padre Roza inicio su actividad pastoral en la parroquia Santa Florentina. En próximas ediciones seguiremos acercando Semblanzas de este tan querido sacerdote. ENVIAR LAS COLABORACIONES A: Pastoral de la comunicación Catedral Santa Florentina, 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

