La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Claypole

Por Gustavo Belsué







NOTICIA RELACIONADA: Primera D:

Si el tiempo lo permite, Puerto Nuevo visita el lunes a Claypole

ENCUENTRO Nº 34: en 33 partidos, Puerto Nuevo logró 8 victorias, Claypole venció en 13 ocasiones y se produjeron 12 empates. Puerto convirtió 34 goles mientras que Claypole marcó 43. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 16 partidos, Puerto venció 5 veces (15 goles), Claypole ganó 3 (9 goles) y empataron 8. COMO LOCAL CLAYPOLE: en 17 enfrentamientos, Puerto ganó en 3 ocasiones (19 goles), Claypole se impuso en 10 (34 goles) e igualaron 4 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO: El miércoles 16 de mayo de 2018, por la 20ª fecha de la Primera D 2017/18, Claypole se impuso 1-0 en Campana con gol de Gastón Aranda. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 11 de diciembre de 2017, por la 15ª fecha de la Primera D 2017/18, Claypole ganó 3-0 con goles de Agustín Carrera, Kevin Juan y Gastón Aranda. LA ULTIMA VICTORIA PORTUARIA: El miércoles 14 de septiembre de 2016, por la 3ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo se impuso 1-0 como local con gol de Juan Peloso. APOSTILLAS: Tres partidos sin ganar acumula Puerto ante Claypole con 3 derrotas consecutivas. Como visitante, 4 encuentros sin triunfos, con 1 empate y 3 derrotas consecutivas. La última victoria en carácter de visitante se produjo el miércoles 8 de octubre de 2014, por la 12ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D: fue por 3 a 2, con tres goles de Matías Grecco. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Mauro Fernández (3), Orlando Sosa (3), Matías Greco (3), Guillermo Pérez (2), Juan Pablo Martínez (2), Diego Herrero (2) y Diego Romero (2). MÁXIMOS GOLEADORES CLAYPOLE: Gastón Aranda (5), Emanuel López (2), Alejandro Ayala (2) y Santiago Szerdi (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER TRIUNFO VISITANTE El domingo 12 de agosto de 2001, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso como visitante por 1 a 0 con gol de Orlando Sosa. CLAYPOLE (0): Pablo Roselli; Juan Gaspar, Andrés Meza, Matías Rimoldi y Roberto Mariño; Martín Manarino, Sebastián Calizaya, Contrera y Mariano Pano (Guillermo Calizaya); Sebastián Pagano (Rodrigo Drago) y Leopoldo Silveyra (Hugo Jaime). DT: Barrera-Ríos. SUPLENTES: Roberto Ely y Daniel Vallansot. PUERTO NUEVO (1): Pablo Menón; Walter Barrios, Julio Navarro, Sergio Leguizamón y Nicolás Gásperi; Damián Rivas Karlic, Horacio Falcón, Cristian Rodríguez y Nicolás González (Agustín Carreras); Orlando Sosa (César Rivero) y Esteban Salarrayán (Federico Gásperi). DT: Roque Cabezas. SUPLENTES: Fausto Lastiri y Adrián Tejera. GOL: ST 29m Orlando Sosa (PN). EXPULSADOS: PT 27m Mariño (C) y ST 31m Leguizamón (PN). INCIDENCIA: Pablo Menón (PN) le atajó un penal a Juan Gaspar (C). CANCHA: Claypole. ARBITRO: Oscar Abalo.

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Claypole

Por Gustavo Belsué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: