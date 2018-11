La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Breves: Fútbol







SUPERFINAL BAJO AGUA: el partido entre Boca Juniors y River Plate fue reprogramado para hoy a las 16 horas.- SUPERLIGA; CON REPROGRAMACIONES: la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol también sufrió modificaciones.- GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN: con el campanense Juan Mercier como titular derrotó 2-1 como local a Rosario Central.- PRIMERA B METRO: se puso en marcha la 15ª fecha con la victoria de Defensores Unidos sobre Atlanta en Zárate.- PRIMERA C: por las intensas lluvias, Sportivo Barracas y Berazategui debieron suspender ayer el partido.- SÚPERLIGA: CON REPROGRAMACIONES Dada la postergación del primer partido final de Copa Libertadores para hoy, la programación de este domingo de la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol también sufrió modificaciones, dado que se pasaron para el lunes los dos partidos que debían disputarse en la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, hoy sólo se jugarán tres de los cinco cotejos pautados inicialmente: Independiente vs Belgrano (13.15), Gimnasia de La Plata vs Racing Club (15.30) y Banfield vs Lanús (17.45). En tanto, mañana lunes se enfrentarán: Tigre vs Argentinos Juniors (19.00), Huracán vs Godoy Cruz (19.15), Newells vs Defensa y Justicia (19.15), Vélez Sarsfield vs San Lorenzo (21.30). y Patronato vs San Martín de Tucumán (21.30). Mientras que los partidos River Plate vs Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan vs Boca Juniors ya habían sido postergados con anticipación por la Superfinal de la Copa Libertadores. GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN El viernes por la noche, Atlético Tucumán (con el campanense Juan Mercier como titular) derrotó 2-1 como local a Rosario Central con tantos de Sebastián Matos y Luis Rodríguez. De esta manera, el Decano llegó a los 22 puntos y quedó como único escolta, a cuatro unidades de distancia del líder Racing Club (26) Esta 12ª fecha de la Superliga había comenzado el mismo viernes, pero más temprano, con el empate sin goles entre Talleres de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, jugaban Colón y Estudiantes en Santa Fe. PRIMERA B METRO Ayer se puso en marcha la 15ª fecha con la victoria de Defensores Unidos por 2-1 sobre Atlanta en Zárate. En tanto, los partidos San Miguel vs Comunicaciones y Colegiales vs Talleres (RE) fueron suspendidos por las lluvias. Para hoy domingo se suspendieron Sacachispas vs Deportivo Riestra y All Boys vs Flandria, dada la postergación de la Superfinal de la Copa Libertadores. En cambio, si el clima lo permite, sí se jugarán: J.J. Urquiza vs Tristán Suárez y Almirante Brown vs Deportivo Español (ambos 15.30). En tanto, mañana lunes están programados: Fénix vs Acassuso, San Telmo vs UAI Urquiza y Barracas Central vs Estudiantes. PRIMERA C Ayer, por las intensas lluvias, Sportivo Barracas y Berazategui debieron suspender en el entretiempo el partido que igualaban sin goles al término de la primera parte. En tanto, los tres encuentros programados para hoy (Deportivo Armenio vs Cañuelas, Argentino de Quilmes vs Sportivo Italiano y Lamadrid vs Excursionistas) fueron suspendidos. Mientras que mañana jugarían: Laferrere vs Midland, El Porvenir vs Ituzaingó y Deportivo Merlo vs Central Córdoba de Rosario. SUPERFINAL BAJO AGUA El partido de ida de la Final de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y River Plate que debía disputarse ayer por la tarde en La Bombonera fue suspendido por las malas condiciones climáticas y reprogramado para hoy a las 16 horas. Sin embargo, ante los pronósticos que indican la continuidad de las lluvias a lo largo de toda la jornada, ya se baraja la posibilidad de mover este primer partido al sábado 17 de noviembre (la determinación se tomaría en horas del mediodía tras una reunión entre los clubes y la CONMEBOL). La revancha está pautada para el sábado 24 en el Monumental.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: