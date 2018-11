En la primera parte de la temporada, Ciudad de Campana disputó la Zona B de la Tercera División con el objetivo de terminar entre los mejores cuatro para asegurar su clasificación al Grupo Ascenso. Y cumplió sin problemas, porque sumó nueve triunfos y apenas una derrota, con los siguientes resultados:

F1: Ciudad de Campana 64 – Porteño de General Rodríguez 22

F2: Floresta Rugby 13 – Ciudad de Campana 21

F3: Ciudad de Campana 41 – Ezeiza Rugby 0

F4: Almafuerte 19 – Ciudad de Campana 43

F5: Ciudad de Campana 44 – Sociedad Hebraica 20

F6: Beromama 42 – Ciudad de Campana 37

F7: Ciudad de Campana 27 – Los Pinos 18

F9: Mercedes Rugby 14 – Ciudad de Campana 18

F10: Ciudad de Campana 71 – Rivadavia de Lobos 12

F11: Berisso Rugby 17 – Ciudad de Campana 59

La segunda parte de la temporada fue la decisiva: de los once equipos que llegaron al Grupo Ascenso, los mejores dos ascendían de manera directa a la Segunda División, con la dificultad que marcaba la superioridad que tenía Del Sur Rugby. Por eso, el CCC no tenía margen de error prácticamente. Y no falló: con nueve victorias y una derrota cerró una campaña digna de ascenso. Los resultados de esta segunda parte de la temporada fueron:

F1: Ciudad de Campana 25 – Mercedes Rugby 19

F2: Los Pinos 23 – Ciudad de Campana 27

F3: Ciudad de Campana 27 – Beromama 19

F4: Virreyes 7 – Ciudad de Campana 15

F5: Ciudad de Campana 58 – San Marcos 3

F7: Del Sur Rugby 33 – Ciudad de Campana 7

F8: Ciudad de Campana 88 – Sociedad Hebraica 7

F9: Atlético San Andrés 7 – Ciudad de Campana 43

F10: Ciudad de Campana 31 – San José 0

F11: Tiro Federal de Baradero 22 – Ciudad de Campana 43

Así, el balance final de la temporada del CCC marca que en 20 partidos consiguió 18 victorias y sufrió apenas dos derrotas; y que marcó 789 puntos y recibió 317.