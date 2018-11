Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

PROCAR: La categoría visita el autódromo capitalino para desarrollar otra carrera del campeonato con sus dos clases. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. ASEGURAR: Si bien Leandro Cracco tiene como futuro proyecto llegar al Turismo Pista el representante de Zárate asegura que arrancará el año en la categoría Alma donde viene corriendo con el FIat Uno en la Clase Dos con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Sbarra. CONTINUAR: Como viene de ganar en la última carrera en la categoría enduro la idea de Diego Lacognata es continuar en actividad tras su lesión en una de sus manos y va por otra victoria aseguró en rueda de amigos. Mirá vos! CENA: Luego de la cena de los ex pilotos de Alma algunos dicen que tienen ganas de volver a correr y hasta pueden hacerlo de una manera que será competitivo y hasta pueden estar en la punta. Sin duda que el alcohol no perdona. ATENCION: Continuando con la cena llamó la atención la ausencia de algunos ex dirigentes y pilotos de la categoría que estuvieron muchos años trabajando para el crecimiento de la misma. Cuentan que las razones personales impidieron estar presente. FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo llega hasta Brasil para desarrollar otra fecha del campeonato en este fin de semana. Televisa Fox Sport. PAREJO: En una nueva presentación Santino Panetta corrió en la clase promocional de la categoría regional donde el pequeño representante local desarrolló un fin de semana muy parejo en su andar clasificó sexto en las dos mangas llegó sexto y en la final arribó sexto con el asesoramiento del abuelo Lolo. MX DEL NORTE: En el circuito de Navarro la categoría de motocross desarrolla otra carrera de su campeonato con todas sus clases este fin de semana donde desde las 10 hs comienzan con su propuesta. GANADORES: El TC Regional viene de correr en el autódromo capitalino con dos finales por clase donde los ganadores fueron en la GTA: Alejandro Roma se llevó los dos triunfos y en la GTB Roque Caggiano la primera y Juan Manuel Rodriguez la segunda. GUANTES: No mucho saben que el ex piloto Pablo Villaverde cambió de guantes dejando los de correr por los de atajar dado su presente que lo encuentra cubriendo el arco del equipo Lechuga y en Zárate también ataja para el equipo Japón donde el empresario que lo maneja Pablo Letanú lo ubicó en estos equipos por esta temporada. Corajudo el lito! TOPE RACE: La categoría visita el autódromo de La Plata por otra fecha del presente torneo donde comienza desde las 11 hs su espectáculo que televisa Canal 13 a través del programa Carburando. GIRAR: La niña llegará a la fiesta del automóvil con su karting para girar y demostrar sus condiciones en el improvisado circuito que contará dicho evento el venidero fin de semana. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal desarrolla su gran espectáculo este fin de semana en el autódromo de San Luis con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. NACER: Se acuerdan de nuestro personaje Mariano Giozzi ex piloto de Alma que compro en la rural golosinas japonesas, las mismas ya dieron su fruto con el nacimiento de los pollitos que al igual que sus padres no tienen onda con nuestras gallinas argentinas lo que lo tiene preocupado a tal punto que le cuesta poder dormir. De no creer!! ALIVIANAR: La pelea entre el motorista y el empresario de su escenario para correr sigue en pie y cuesta alivianar este tema por entender que quien arma motores se pasó de lo previsto y no cayó bien dejando una grieta difícil de cerrar. Que no cunda el pánico! AVANZAR: Caminar, correr, hacer gimnasia forma parte de la vida de Miguel Parra que sigue demostrando que no es en vano dado que va avanzando en su apuesta de correr diferentes competencias. TOPE RACE SENIORS: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de La Plata por otra carrera del Campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. TERMINAR: Nicolás Laccette viene de correr en el autódromo capitalino en la categoría GTB del Regional donde clasificó quinto para terminar sexto en la primera final y cuarto en a segunda con la motorización de su Ford Matías Guillen. LLEGAR: Por su parte Emilio Gobetto también en la GTB del Regional clasificó décimo cuarto para llegar en la primera final con su Chevy décimo séptimo y en la segunda final décimo noveno. DECIDIR: Más arriba dábamos cuenta de Leandro Cracco que ahora decidió que su futuro en el zonal será Julio Moyano en el chasis y Pablo Savastano trabajará en la planta impulsora del Fiat Uno para la Clase Dos de Alma. Cambia todo cambia! PAKO: Esta especialidad del karting llega al kartodromo de Zárate para desarrollar otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs comienza con su espectáculo. ARMAR: El pibe lentamente y sin pausas en el armado de su auto para las picadas y Ballini trabaja pensando en el próximo campeonato de Verano que desea llegar para este emprendimiento. CANSADO: Luego de algunas situaciones vividas en la técnica en la ultima carrera del TC Regional el motorista Juanjo Tártara muy enojado en su página de Facebook escribió sus ganas de dejar todo por estar cansado de muchas cosas que suceden en este deporte. ¡¿?? TOPE RACE SERIES: En el autódromo platense van este fin de semana por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs de la mañana a través del programa Carburando. TRABAJOS: Desde el 15 de diciembre el autódromo porteño permanecerá cerrado ante los trabajos a realizarse en el predio donde además de trabajar en las instalaciones se harán algunas modificaciones en los diferentes circuitos. Era hora! ACTIVIDAD: La llegad de la Fiesta del Automóvil nos permitirá volver a ver en actividad al piloto Martín Raina con su karting donde además de dar unas vueltas en el escenario preparado para tal emprendimiento nos brindará sus condiciones conductivas. No contábamos con tu astucia! FORMULA 4 APAP: La categoría Escuela del automovilismo zonal llega a tierras entrerrianas visitando el autódromo de Concepción del Uruguay, este fin de semana con su interesante parque de autos donde desarrollará dos finales comenzando desde las 10 hs con su espectáculo. SABER: Si deja de correr este año el auto para la clase Dos de Alma se pondrá a la venta o en alquiler así lo hizo saber a sus componentes de su equipo el actual piloto local. POTENCIAL: La agencia Ferreyra Motors llega a la Fiesta del Automóvil con todo el potencial de la terminal Citroen a quien lo representa en nuestra ciudad con un stand para visitar el próximo fin de semana lleno de sorpresas y todas las bondades y modelos que tiene la marca. CARRERA: Continuando con la Fiesta del Automóvil para el sábado 17 por la tarde se anunció una carrera en la Avda. Larrabure con los autos del TC de varios años atrás y también la presencia de los autos de la que fuera la Fórmula Uno Nacional. PRESENCIAS: La presencia de las cupecitas del ayer del TC también serán parte de la fiesta mencionada donde estarán varias de ellas de las diferentes marcas donde se aguarda la presencia de la representante de nuestra zona que ya confirmaron ser de la partida donde la única duda es la de Osvaldo Gallo que presentó algunas cuestiones que no lo dejaron asegurar estar. Que te pasó colorado? COBERTURA: Con $ 650.000 ahora te podes llevar el autobomba escalera para tener cobertura propia ante cualquier incendio, para tal trámite dirigirse al ex piloto de Alma Fabio Fiorentin que accederá a solucionarle el problema. OCUPAR: El Super TC 2000 viene de correr los 200 km de Bs As. el último domingo donde el campanense Matías Milla con el Citroen del equipo Sporteam clasificó vigésimo tercero para ocupar el puesto vigésimo cuarto en la final. PRESENTAR: El profesor Juan Carlos Iglesias Pelliza nieto de quien construyera el "Mataperros" en 1907 presentará el 17 de noviembre el libro de su autoría sobre la historia de Manuel Iglesias el primer auto argentino y el contexto histórico de aquella Campana de hace 100 años. PRIVILEGIO: El piloto confirmó en reciente nota que su continuidad en la alta competencia es pura y exclusivamente gracias a su señora que hasta le compró otro auto para seguir siendo competitivo. Sin duda que Damian Toledo es un privilegiado con su señora Cardozo. BINOMIO: En el cumpleaños de su madre Juan Carlos Muñoz dejó entrever que es casi seguro que el año próximo seguirá en la Clase Promocional de la categoría Alma y formaría binomio con "Santi" uno de sus hijos. Grande Pa! VICTORIA: El Turismo 4000 Argentino viene de hacer otra fecha de su campeonato en el autódromo platense donde el zarateño Juan Carlos Bava arribó primero con el Ford de los hermanos Caggiano con atención de Fabián Fuentes en el chasis y la motorización de Matías Guillen. IDEA: Continuando con "Carly" Bava la idea de el zarateño es continuar el próximo año con su actual equipo y mantener la posibilidad de seguir en el Turismo 4000 Argentino. Para ello ya se tiene algunos sponsors que acompañarán al piloto mencionado. INTENCION: Parece que la intención de Diego Fangio es bajarse del auto de carrera en la próxima temporada y seguir en la alta competencia desde otro lugar desde su condición de motorista y alquilar su actual auto. ASIGNATURA: En reciente nota televisiva Silvestre Gallo afirmó que correr con un Fiat Uno es una asignatura pendiente y evocar a su suegro el recordado José Caubet que le enseñó todo con respeto a manejarse en la alta competencia.

