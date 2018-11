La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/nov/2018 Breves: Polideportivas







F1; POLE PARA HAMILTON: el pentacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, consiguió una nueva pole position en Brasil.- PERDIERON LOS PUMAS: el Seleccionado Argentino de Rugby perdió frente a Irlanda en Dublin.- EMPIEZA EL MASTERS: se pone en marcha el Torneo de Maestros que cerrará la temporada de la ATP.- TSITSIPAS, EL MEJOR JOVEN: concluyó en Milan, Italia, el NextGenATP.- SUPER 20; PEÑAROL ELIMINADO: fue con escasa participación del alero campanense Juan Martín Fernández, quien jugó menos de 2 minutos.- PERDIERON LOS PUMAS En su primer partido de la gira europea de noviembre, el Seleccionado Argentino de Rugby perdió ayer 28-17 frente a Irlanda en Dublin. El Trébol dominó en el scrum y con mayor resto y experiencia terminó marcando diferencias en el segundo tiempo (parcial de 13-3). Los puntos de Los Pumas llegaron a través de un try de Bautista Delguy y por intermedio del pie de Nicolás Sánchez. En la continuidad de esta gira, el equipo dirigido por Mario Ledesma jugará frente a Francia (el 17 de noviembre en Lille), Escocia (el 24 en Edimburgo) y Barbarians (el 1º de diciembre en Twickenham). EMPIEZA EL MASTERS Este domingo se pone en marcha el Torneo de Maestros que cerrará la temporada de la ATP. En el O2 Arena de Londres, la acción comenzará con el duelo entre el sudafricano Kevin Anderson y el austríaco Dominic Thiem. En tanto, en el segundo partido del grupo se presentarán más tarde el suizo Roger Federer y el japonés Kei Nishikori (quien reemplaza al lesionado Juan Martín Del Potro). Mañana lunes empezará la otra zona con el encuentro entre el alemán Alexander Zverev y el croata Marin Cilic. Luego se presentará el Nº 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, frente al estadounidense John Isner, quien debuta en el Masters beneficiado por la baja del español Rafael Nadal. TSITSIPAS, EL MEJOR JOVEN Ayer concluyó en Milan (Italia) el NextGenATP, el torneo que reúne a los mejores jugadores jóvenes del circuito profesional de tenis. Y el ganador fue el griego Stefanos Tsitsipas (Nº 16 del ranking mundial), quien superó en la final al australiano Alex De Minaur y cerró invicto su participación en este evento. SUPER 20: PEÑAROL ELIMINADO Con escasa participación del alero campanense Juan Martín Fernández (jugó menos de 2 minutos), Peñarol de Mar del Plata perdió 84-78 como local en el tercer juego de la serie frente a Hispano Americano de Río Gallegos y quedó eliminado en los Octavos de Final del Súper 20, la competencia previa a la Liga Nacional de Básquet. Así, ya hay tres duelos de Cuartos de Final confirmados: San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste; Obras Sanitarias vs Hispano Americano; y Comunicaciones de Corrientes vs Olímpico de La Banda. Resta definirse una llave, que disputarán los ganadores de las series Regatas de Corrientes vs Atenas de Córdoba y La Unión de Formosa vs Quimsa de Santiago del Esteros (están 1-1). F1: POLE PARA HAMILTON El flamante pentacampeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, consiguió ayer una nueva pole position en Brasil, penúltimo Gran Premio de la temporada. De esta manera, dio un gran paso para el otro objetivo de su escudería, Mercedes: quedarse también con la Copa de Constructores. La carrera comenzará a las 14.10 en el autódromo Jose Carlos Pace del barrio Interlagos, en los suburbios de la populosa San Pablo.



