Presentaron un equipo ruso para generar energía a partir de la basura

Fue ayer por la mañana en el auditorio de la UTN Regional Delta. Un módulo cuesta U$S 10 millones y la inversión se recupera en 7 años. Con las cenizas fabrican baldosas para pisos. En el marco del Programa Piloto de Economía Circular que están desarrollando en Campana y zona norte la Unión Industrial de la Provincia De Buenos Aires, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia, la Agencia de Desarrollo Campana organizó la presentación de generadores rusos desarrollados por la empresa South America que no sólo disponen de residuos sólidos urbanos e industriales, sino que además generan energía eléctrica. La presentación estuvo a cargo del socio fundador y Gerente General, Serguey Bogdanchiov, quien se encuentra en la Argentina para, entre otras cuestiones, cerrar un posible acuerdo con el municipio de Mendoza. Según se explicó, cada módulo ruso cuesta unos 10 millones de dólares. Su instalación y puesta en marcha es de 9 a 12 meses y no necesita de grandes volúmenes de residuos para que su operación sea rentable. En ese sentido, se estimó que la inversión inicial se recupera en unos 7 años o menos. "Recuerde que no estamos hablando sólo de quemar basura: estamos generando energía eléctrica y mitigando el impacto ambiental", le dijo Bogdanchiov (traductora simultánea mediante) a Juan Sajnín, presidente de la Unión Industrial de Campana, durante la presentación. Bogdanchiov recordó también que el destino final de las cenizas generadas es la creación de baldosas para pisos. ECONOMÍA CIRCULAR Con representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y profesionales de entidades privadas, se llevó a cabo en agosto último el primer encuentro para aplicar el proyecto "Diseño y optimización de la Economía Circular en el Partido de Campana". La idea es integrar a los actores locales y regionales para aprovechar los recursos, identificados durante subproductos post industriales a través del reciclado y la reutilización. "La economía circular se basa en esta premisa, que es la de no solo reciclar y reutilizar productos, sino también devolverlos al mercado como material comercial", subrayó Oscar Solís, director provincial para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del OPDS, quien agregó que "esto genera nuevos horizontes de empleo en materia de cooperativas recicladoras, cuyo trabajo es fundamental dentro del engranaje del sistema circular". El proyecto busca impulsar políticas y acciones específicas para establecer un mapa de trabajo en el que se reúnan actores tanto del ámbito público como privado. Contando con la coordinación de los encargados del programa de Economía Circular del OPDS, se llevarán a cabo reuniones semanales con todos los participantes para comenzar a aplicar el proyecto en el municipio. Cabe recordar que este programa se enmarca dentro de la Mesa Ambiental Provincial, presentada en marzo por el OPDS, la cual propone el trabajo colectivo entre provincia y municipios en pos del uso sustentable y el cuidado del ambiente bonaerense.

Presentaron un equipo ruso para generar energía a partir de la basura

