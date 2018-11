La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/nov/2018 Por las licencias de Abella y Roses:

El Concejo Deliberante vuelve a ser encabezado por una mujer







La concejal de Cambiemos Miriam Cazenave asumió como la presidenta del Departamento Deliberativo. La última mujer en ocupar ese cargo había sido la justicialista Adriana Barbero, concejal entre el período 2007-2011. Por la licencia del intendente Abella y la asunción de Sergio Roses como secretario de Descentralización, se produjeron una serie de desplazamientos en el Honorable Concejo Deliberante que ascendieron como presidenta a Miriam Cazenave, concejal de Cambiemos, la primera mujer en ocupar ese puesto en varios años. Cazenave, vicepresidente segunda del cuerpo, reemplaza a su colega de bancada Luis Gómez, vicepresidente primero y a la vez intendente interino. Sin embargo, como estará en el cargo hasta el próximo 20 de noviembre, no tendrá suficiente tiempo para presidir una sesión legislativa, ya que la última ordinaria de este 2018 está pautada para el jueves 22. Lo que sí ha tenido Cazenave son presentaciones protocolares en calidad de ser la titular del Departamento Deliberativo de nuestra ciudad. Así, la edil acompañó la entrega de la Orden de la Campana, participó de la 3º Jornada de Innovación Educativa y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se llevó a cabo este lunes en el Auditorio de Tenaris, y también de un evento realizado en conmemoración de los 50 años de la empresa Ameghino. Es toda una responsabilidad, más teniendo en cuenta que me tocó asumir después de Sergio Roses, una persona meticulosa, dedicada y que ha sabido llevar muy bien la presidencia del HCD", expresó Cazenave en diálogo con La Auténtica Defensa. "Pero al ser pocos días, lo cierto es que te sentís más liberada. Lo mio será limitado, porque no me tocará tomar decisiones trascendentes", reconoció. La última mujer que había detentado la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Campana había sido la justicialista Adriana durante su mandato como concejal entre los años 2007 y 2011. Pero a Barbero si le tocó moderar una sesión legislativa, algo que el calendario no le permitirá a Cazenave.



Y un día te enfrentas a eso que tanto temías...y cuando lo haces, te das cuenta que no era tan grave, que el miedo lo hacía parecer peor de lo que en realidad es. Después de eso, ya no sos la misma persona. Después de eso, sos mucho más fuerte, más libre — Miriam Cazenave (@Mimicazenave) 12 de noviembre de 2018

Por las licencias de Abella y Roses:

El Concejo Deliberante vuelve a ser encabezado por una mujer

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: