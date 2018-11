En el delirio en el que estamos sumidos hay un grupo de "esotéricos" que programan una refundación de la Argentina, alegando que la carta astrológica del país es la responsable por nuestros males. En el carácter de autora en el tema esotérico hace más de más de veinte y cinco años repudio toda generalización con respecto al asunto y niego mi participación en dicho encuentro . No somos todos iguales en éste rubro. La ignorancia y la superficialidad que imperan entre los pensadores del nuevo tiempo en éstas latitudes me obligan a manifestar que disto del facilismo con el que se manejan. Los que me conocen saben que adopté la máxima hermética que valora el silencio, el estudio, seriedad al abordar los temas espirituales. Me parece pretencioso pensar que un ritual convocado por una minoría intelectual y snob pueda cambiar un destino que nos pertenece a todos y que, a la vez, nos hace igualmente a todos responsables. Ya van tres personas las que me preguntan ¿ vas? No, no iré. Los cincuenta y cuatro años que porto saben que no es la primera vez que los "iluminados" tratan de refundar espiritualmente la Argentina, que vuelven a elegir Córdoba como patria espiritual (Tucumán y todo el noroeste no son top para los elegidos) y que al haber fallado estrepitosamente, eligen una fecha sagitariana para el nuevo intento. El signo de cáncer no les gusta. Me avergüenza pensar que personas que manejan simbología sagrada y ayudan a otros tengan una visión tan angosta de la realidad. Éste es uno de los motivos por el cuál los intelectuales con criterio se apartan del esoterismo y nos consideran poco serios. Y no lo somos. Como no me siento en absoluto representada por ésa corriente desopilante, escribo éstas líneas. Renuncio a la superficialidad, a la egolatría, a la visión ignorante de la historia . Y sobretodo, renuncio a convertirme en un personaje de la comedia buffa que la new age intenta escribir.

El Panóptico:

¿Refundación de la Patria?

Por Fabiana Daversa

