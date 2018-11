P U B L I C







"¿Quién va a votar por mi pueblito? ¿Quién va a votar por mi pueblito?" dicen que gritaba el intendente Calixto Dellepiane por los pasillos del congreso de la provincia de Buenos Aires. Pasaron 30 años desde su creación, y si bien es algo para celebrar, algunas cosas no cambian en el Departamento Judicial Zárate Campana. Por lo menos así lo ve el Perro quien, si bien ya no se mete demasiado en la actividad del Colegio de Abogados, el tema le tira porque en definitiva un mal juez se sufre. Y de ambos lados del mostrador. "¿Qué te pasa Perro que andás con esa cara? ¡No me digas que te pegó mal el 2 a 2!" le dije. La verdad es que ayer a la mañana tenía una cara de pocos amigos, y de paso aproveché para gastarlo un poquito: el empate de local no fue lo ideal para los bosteros, menos aun cuando estuvieron arriba 2 veces. "Mirá, no estoy así por Boca. Pero en algún punto sí. Y te explico por qué: hay que saber cerrar los partidos. No puede ser que en el distrito judicial siempre nos emboquen como si fuéramos de segunda categoría… Macho... Campana solita es el segundo o tercer PBI de la provincia. Y Zárate + Campana, mueven mucha guita. Sin embargo, nos siguen tratando como si hubiésemos nacido ayer. ¡Son 30 pirulos, papá! ¿Hasta cuándo? Y lo peor de todo es que nuestros candidatos son buenos de verdad". Ahí fue que el Perro me explicó el concepto de "territorialidad" que se maneja en el Poder Judicial de la Provincia: las ternas se arman con gente del propio distrito, salvo… en Zárate Campana. No siempre, pero es más frecuente de lo que se cree, y eso tiene a mal traer a los colegiados locales. "¿Cómo puede ser que había un candidato con todos los antecedentes necesarios, que además contaba con el consenso de todos los interesados… y de repente Sergio Massa llama por teléfono y hace caer el pliego alegremente para poner a su protegido?" "¿Y quién es el fulano?", le pregunté. "Un tal Mariano Magas, era Fiscal cuando fue el robo de la casa de Sergio Massa en 2013, ¿te acordás? Bueno, ahora el tipo va a ser el nuevo Juez en el Tribunal Oral Penal de Campana… y ni sabe dónde queda el Arco. ¿A vos te parece? Siempre es lo mismo: somos la cola de la Primera Sección Electoral. Y estamos a merced de los caprichos y estornudos de San Isidro". Yo no atiné a decir nada. Me pregunté si la territorialidad también aplica para los puestos políticos. Pero preferí hacer silencio. La respuesta ya me la imaginaba, y era demasiada mala onda para una sola mañana. Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café:

Hijos y entenados

Por Vicente Blasco

