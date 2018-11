POSICIONES PRIMERA D UNA FECHA PASADA POR AGUA La 11ª fecha de la Primera D sólo pudo disputar tres de los siete partidos programados. El viernes, Atlas venció 5-1 a Defensores de Cambaceres, mientras que Deportivo Paraguayo derrotó 2-1 a Liniers. Y ayer, Puerto Nuevo le ganó 1-0 como visitante a Claypole. Los demás encuentros fueron suspendidos por lluvia: Real Pilar vs Lugano, Juventud Unida vs Argentino de Merlo, Centro Español vs Argentino de Rosario y Muñiz vs Yupanqui. La próxima fecha tendrá los siguientes cotejos: Puerto Nuevo vs Centro Español, Argentino de Merlo vs Claypole, Argentino de Rosario vs Deportivo Paraguayo, Liniers vs Real Pilar, Lugano vs Muñiz, Yupanqui vs Atlas y Defensores de Cambaceres vs Central Ballester. Venció 1-0 como visitante a Claypole y cortó una racha de cuatro partidos y más de un mes sin poder ganar. Nicolás Colombano marcó el gol Auriazul, que en el final sufrió la expulsión de Redondo. En una complicada excursión al sur del conurbano bonaerense, Puerto Nuevo se reencontró con la victoria: con mucho acierto desde lo táctico, dominó al encumbrado Claypole (buscaba llegar a la cima) y con un golazo de Nicolás Colombano marcó la diferencia necesaria para quedarse con los tres puntos y recuperarse de una racha de cuatro partidos y más de un mes sin triunfos (su último éxito había sido el 2 de octubre como local ante Lugano). De esta manera, el elenco dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina llegó a las 15 unidades, alcanzó a Argentino de Merlo en la quinta posición y se estacionó a cuatro puntos de distancia del líder Juventud Unida (19). Como para volver a sentirse cerca del pelotón de punta y recuperar confianza para tratar de cerrar de la mejor manera una primera rueda que lo vio a principios de octubre en lo más alto de la tabla. Incluso, su próximo compromiso como local será ante Centro Español, un equipo de andar irregular, que puede significarle una gran oportunidad para ratificar esta levantada que esbozó ayer en Claypole, donde jugadores como Joaquín Montiel y Nicolás Colombano, quienes debieron ingresar en su momento por las expulsiones que sufrió el Auriazul, se acoplaron con mucho aplomo a los jugadores que regresaron a la titularidad tras cumplir sus respectivas sanciones. La mala noticia que le deja esta visita al Tambero fue la expulsión en el final de Kevin Redondo (de gran partido) por una supuesta agresión a un rival (fue roja directa, por lo que recibiría tres fechas de sanción). La única mancha de una tarde de lunes en la que Puerto Nuevo supo reencontrarse con la victoria y, sobre todo, consigo mismo. EL PARTIDO Puerto Nuevo salió al campo de juego con el regreso a la titularidad de los tres jugadores que tuvo suspendidos para enfrentar a Juventud Unida: Correa y Leizza volvieron a la defensa y con Montiel formaron una última línea de tres. Por delante se paraba Peñalba, quien hacía nuevamente tándem con Redondo; y a los costados aparecían Colombano (por derecha) y Banegas (por izquierda, con mayor retroceso para acoplarse por momentos a la defensa). Mientras que Marcelo González y Mauricio Ruiz se movían como volantes ofensivos, con "Pampa" Sosa como referencia de ataque. Y el Auriazul mostró de entrada que tenía estudiado a Claypole, porque supo ir a presionar la salida prolija que intentaba el local desde el fondo. De hecho, a los 9 minutos, Redondo le robó el balón a un defensor, eludió al arquero y cuando definió de zurda se cruzó justo Díaz con una barrida providencial para evitar el gol. Y de ese córner, Leizza estuvo cerca de convertir de cabeza. En la continuidad del juego, el Portuario siempre lució mejor parado, aunque en algunos contraataques que ensayó el Tambero dejó muchos espacios (a los 23 lo tuvo Villarreal, quien definió ancho cuando tenía a Sarmiento solo a su izquierda). Pero los de nuestra ciudad controlaban el trámite y empezaron a crecer por derecha con el andar de Colombano, quien metió un centro que Sosa empalmó de volea y obligó a una gran respuesta de Romero. Y el arquero local volvió a lucirse dos minutos después, cuando Sosa pivoteó y cedió para la llegada de Redondo, que remató cruzado de izquierda, aunque sin fuerza. Puerto Nuevo hacía méritos para abrir el marcador y lo concretaría con un verdadero golazo: Colombano recibió un lateral abierto por derecha, en posición de wing, y de primera, casi de media vuelta, clavó una bomba que se metió con fuerza y precisión por sobre el segundo palo de un arquero que no tuvo nada que hacer ante la repentización del juvenil volante. Con esa diferencia y sin sufrir prácticamente en su propia área, más allá de un intento aislado de Liparoti con un remate desde una posición incómoda, el conjunto dirigido por Pereyra y Medina se fue al descanso, sabiendo que había hecho las cosas mejor que su rival, que además había dado muestras de nerviosismo (Axel López tuvo un par de entradas al límite y terminó siendo reemplazado por Sosnowski a los 37 minutos). En el arranque del complemento, Puerto Nuevo se paró unos metros más atrás y se alistó para dar batalla y tratar de aprovechar los espacios que fuera ofreciendo Claypole en su necesidad de ir a buscar el empate. Y a los 9 minutos tuvo su primera chance para aumentar: "Pampa" Sosa no definió bien una acción que tuvo continuidad luego de una falta de Fernández que mereció la segunda amarilla (Zamora dejó seguir y se olvidó de amonestar al volante local). Y a los 16, Redondo casi convierte un golazo: recuperó yendo al piso en el círculo central, se paró y desde mitad de cancha probó por encima del adelantado arquero de Claypole con gran parábola (la pelota cayó atrás del arco por centímetros). Por entonces, el Auriazul tenía maniatado al Tambero, que recién esbozó una reacción sobre los 20 minutos, con dos centros consecutivos de Fernández desde la derecha (uno de ellos manoteado por Bonet). Y con la intención de reforzar la última línea para evitar esas situaciones, la dupla técnica Auriazul mandó a la cancha a Cuenos por González (el 13 se paró como lateral derecho y Montiel fue a la izquierda). Y en el tramo final del encuentro, las posturas de uno y otro se acentuaron. Claypole fue sobre el área de Bonet, pero con pocas ideas para vulnerar el orden del equipo campanense. Sin embargo, como el Auriazul era muy liviano en sus salidas de contra (impreciso Ruiz, quien quedó como único punta) y encima Redondo volvió a ver la roja (directa, por una supuesta agresión), el local se mantuvo con vida y a los 44 minutos tuvo una buena chance para igualar en un remate que Bonet le tapó a Fernández. Fueron los minutos de sufrimiento por los que Puerto Nuevo debió pasar para volver a cantar victoria después de más de un mes sin poder hacerlo. Valieron la pena, al fin y al cabo. SÍNTESIS DEL PARTIDO CLAYPOLE (0): Leandro Romero; Alan Castillo, Leandro Badalovich, Emanuel Díaz, Andrés Celada; Elías Fernández, Axel López, Juan Cruz Rivero; Matías Sarmiento; Nerio Villarreal y Sergio Liparoti. DT: Roque Drago. SUPLENTES: Ignacio Cravero, Rodrigo Delgado, Cristian Humano, Ramiro Ramírez, Matías Petrovich, Mauro Preti y Patricio Sosnowski. PUERTO NUEVO (1): Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa; Nicolás Colombano, Kevin Redondo, Oscar Peñalba, Nahuel Banegas; Marcelo González; Mauricio Ruiz y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra y Hugo Medina. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Lautaro Cuenos, Julián Sprovieri, Eliseo Aguirre, Brian Figueroa, Thomas Solís y Nicolás Rodríguez. GOLES: PT 35m Nicolás Colombano (PN). CAMBIOS: PT 37m Sosnowski x López (C). ST 23m Preti x Castillo (C); 24m Figueroa x Sosa (PN); 32m Cuenos x González (PN); 45m Aguirre x Colombano (PN). AMONESTADOS: López, Fernández, Badalovich y Sosnowski (C); Banegas, Ruiz y Sosa (PN). EXPULSADO: ST 43m Kevin Redondo (PN). CANCHA: Claypole. ÁRBITRO: Edgardo Zamora.



