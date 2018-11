Avanza la competencia en cada categoría y ya se disputan las últimas fechas. Esta semana vuelve a haber actividad de lunes a viernes, con gran cantidad de partidos.

El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia se acerca a sus fechas finales a partir de una intensa actividad en las últimas semanas (en noviembre se está jugando de lunes a viernes). De hecho, en las categorías Cebollitas y Mosquitos se está acercando el final, mientras que Baby y Femenino todavía queda más camino de competencia.

Los resultados de las dos últimas semanas fueron los siguientes:

-Cebollitas: Escuela 22 (5-4) Escuela 7; Santo Tomás "A" (0-0) Escuela 17; Escuela 1 (2-5) Escuela 5; Escuela Normal (0-4) Escuela 22; Dante Alighieri (2-4) Santo Tomás "A";

-Mosquitos: Escuela 5 (4-4) Santo Tomás "C"; Escuela 1 (3-3) Escuela 22; Santo Tomás "A" (6-2) Escuela 17; Santo Tomás "C" (8-3) Santo Tomás "A"; Dante Alighieri (5-0) Aníbal Di Francia; Escuela 5 (9-2) Escuela 1; Escuela 5 (5-4) Santo Tomás "A"; Santo Tomás "B" (5-1) Escuela 1; Aníbal Di Francia (4-3) Escuela 22; Dante Alighieri (7-2) Escuela 17.

-Baby: San Roque "B" (3-2) Santo Tomás "B"; Escuela 2 (14-0) Escuela 27 "B"; Escuela 22 (1-12) Dante Alighieri; Escuela 13 "B" (4-1) Siglo XXI "B"; Escuela 27 "B" (1-11) San Roque "B"; Escuela 17 (0-3) Santo Tomás "B"; Dante Alighieri (6-2) Escuela 2; Siglo XXI "B" (3-4) Escuela 22; Escuela 17 (8-1) Escuela 27 "B"; Santo Tomás "B" (3-4) Escuela 13 "B"; San Roque "A" (0-4) Escuela 1; Siglo XXI "A" (5-4) Santo Tomás "A"; Escuela 2 (4-3) San Roque "B"; Escuela 27 "B" (2-11) Escuela 13 "B"; Siglo XXI "B" (2-5) Dante Alighieri; Escuela 22 (2-8) Santo Tomás "B"; Escuela 14 (1-8) Santo Tomás "A".

-Femenino: Siglo XXI "B" (3-1) Aníbal Di Francia "A"; Santo Tomás (5-0) San Roque "A"; Siglo XXI "A" (2-1) Aníbal Di Francia "B"; Siglo XXI "B" 2-2 Santo Tomás; Aníbal Di Francia "A" (2-1) Siglo XXI "A"; Aníbal Di Francia "B" (0-3) San Roque "A".

POSICIONES. Con estos resultados, las tablas por categoría quedaron de la siguiente manera:

-Cebollitas: 1) Escuela 17, 32 puntos; 2) Santo Tomás "A", 29 puntos; 3) Dante Alighieri, 27 puntos; 4) Escuela 1, 21 puntos; 5) Escuela 22, 18 puntos; 6) Escuela 5, 16 puntos; 7) Escuela 7, 7 puntos; 8) Escuela Normal, sin puntos.

-Mosquitos: 1) Dante Alighieri, 39 puntos; 2) Escuela 5, 32 puntos; 3) Santo Tomás "C", 28 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 15 puntos; 5) Santo Tomás "B", 11 puntos; 6) Escuela 22, 11 puntos; 7) Santo Tomás "A", 10 puntos; 8) Escuela 17, 10 puntos; 9) Escuela 1, 4 puntos.

Baby – Grupo 1: 1) Escuela 27 "A", 28 puntos; 2) Santo Tomás "A", 26 puntos; 3) Escuela 13 "A", 25 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 24 puntos; 5) Siglo XXI "A", 16 puntos; 6) Escuela 14, 15 puntos; 7) San Roque "A", 6 puntos; 8) Escuela 1, 5 puntos.

Baby – Grupo 2: 1) San Roque "B", 36 puntos; 2) Dante Alighieri, 34 puntos; 3) Escuela 17, 28 puntos; 4) Escuela 2, 25 puntos; 5) Santo Tomás "B", 22 puntos; 6) Escuela 13 "B", 21 puntos; 7) Escuela 22, 9 puntos; 8) Siglo XXI "B", 1 punto; 9) Escuela 27 "B", 1 punto.

Femenino: 1) Santo Tomás, 7 puntos; 2) Siglo XXI "B", 7 puntos; 3) San Roque "A", 6 puntos; 4) Siglo XXI "A", 3 puntos; 5) Aníbal Di Francia "A", 3 puntos; 6) San Roque "B", 0 puntos; 7) Aníbal Di Francia "B", 0 puntos.

PRÓXIMOS PARTIDOS. La programación para esta semana en el Club Plaza Italia es la siguiente:

-Lunes: Escuela 7 vs Escuela 17 (Cebollitas, 19.00); Dante Alighieri vs San Roque "B" (Baby, 19.30); Santo Tomás "B" vs Siglo XXI "B" (Baby, 20.15); Escuela 17 vs Escuela 2 (Baby, 21.00); Escuela 27 "B" vs Escuela 22 (Baby, 21.40)

-Martes: Escuela 1 vs Aníbal Di Francia (Mosquito, 19.00), Escuela 22 vs Escuela 17 (Mosquito, 19.40); Siglo XXI "A" vs Siglo XXI "B" (Femenino, 20.20); Dante Alighieri vs Santo Tomás "C" (Mosquito; 20.45); Santo Tomás "B" vs Escuela 5 (Mosquito; 21.30).

-Miércoles: Escuela 13 vs Escuela 1 (Baby, 19.00); Escuela 5 vs Escuela 22 (Cebollitas, 19.40); Siglo XXI "A" vs Escuela 27 "A" (Baby, 20.15); Escuela 22 vs Santo Tomás "B" (Mosquito, 21.00); Aníbal Di Francia vs Santo Tomás "A" (Baby, 21.40).

-Jueves: Escuela 2 vs Escuela 13 "B" (Baby, 19.00); Santo Tomás "B" vs Dante Alighieri (Baby, 19.40); San Roque "B" vs Escuela 17 (Baby, 20.20); Aníbal Di Francia vs San Roque "B" (Femenino, 21.00); y Siglo XXI "B" vs Escuela 27 "B" (Baby, 21.40).

-Viernes: Aníbal Di Francia vs Santo Tomás "B" (Mosquito, 19.00); Dante Alighieri vs Santo Tomás "A" (19.40); San Roque "A" vs Aníbal Di Francia "A" (Femenino, 20.20); Escuela 17 vs Escuela 1 (Mosquito, 20.45) y Escuela 22 vs Santo Tomás "C" (Mosquito, 21.30).