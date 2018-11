Breves: Deportes Locales

HOCKEY CBC: el encuentro que la Primera Damas del Campana Boat Club debía disputar como local frente a San Martín "C" fue reprogramado.- LIGA CAMPANENSE: el domingo se suspendió la programación de la 21ª fecha.- LIGA DE VETERANOS: también se suspendió la última fecha de las Zona A y B del Torneo "Brisa Tabera".- BÁSQUET CCC: al cierre de esta edición, Ciudad de Campana completaba su partido por la sexta fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial.- LIGA CAMPANENSE Por las malas condiciones climáticas, el domingo se suspendió la programación de la 21ª fecha que tiene los siguientes partidos: Atlético Las Campanas vs Lechuga FC; Leones Azules vs Deportivo San Felipe; Otamendi FC vs La Josefa; Real San Jacinto vs Desamparados; Mega Juniors vs El Junior; y Atlético Las Praderas vs Juventud Unida. Libre quedará Defensores de La Esperanza. El campeonato de Primera División es liderado por Atlético Las Campanas (48 puntos), mientras que su escolta es La Josefa (40). LIGA DE VETERANOS Por las lluvias del fin de semana también se suspendió la última fecha de las Zona A y B del Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana, cuya programación iba a disputarse enteramente en el predio del Lechuga, donde una vez concluidos todos los partidos se iba a realizar la entrega de premios. La jornada fue reprogramada para el próximo domingo 18. BÁSQUET CCC Anoche, al cierre de esta edición, Ciudad de Campana completaba su partido por la sexta fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 frente a Defensores Unidos. El encuentro debía disputarse el domingo, pero fue suspendido al término del primer cuarto, cuando el CCC ganaba 27-14, porque la humedad que había en el gimnasio de Náutico Zárate (a donde CADU había mudado su localía) no permitía el normal desarrollo del juego. En tanto, también anoche, el Tricolor jugaba por el Torneo Clausura de Primera División de la ABZC: recibía en su gimnasio de la calle Chiclana a Honor y Patria de Capilla del Señor por la novena fecha de la Zona B. HOCKEY CBC La 10ª fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano Femenino de Hóckey sobre Césped fue suspendida el pasado sábado por malas condiciones, por lo que el encuentro que la Primera Damás del Campana Boat Club debía disputar como local frente a San Martín "C" fue reprogramado para el próximo sábado 17. En tanto, la 11ª y última fecha se jugará el lunes 19, aprovechando el feriado (el CBC visita a El Retiro).

Foto: Archivo.



Breves: Deportes Locales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: