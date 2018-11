Fue el único título para el CBC en siete pruebas en las que se presentó y el 15º título argentino ganado desde 2013. Felipe Modarelli, Joel Romero, Rubén Geuna y Lionel Erba, los artífices de esta nueva victoria. El domingo finalizó en Tigre una nueva edición del Campeonato Argentino de Remo, absolutamente olvidable por lo caótica y desorganizada. El equipo oficial del Campana Boat Club fue uno de los más afectados por este cúmulo de desórdenes organizativos, por tratarse de un plantel reducido en cantidad de remeros, pero con todos ellos corriendo dos o más pruebas. Debido a los ya clásicos problemas de caudal de agua de la Pista Nacional de Remo, el viernes debieron acortarse las pruebas de 2.000 a 1.000 metros y el sábado debieron suspenderse por completo las actividades debido a la tormenta eléctrica. ¿Qué se decidió? Comprimir dos días de competencias (ya de por así ajustados) en uno solo: el domingo. Y lo que terminó sucediendo fue que algunos remeros corrieron entre 6.000 y 10.000 metros en una sola jornada; otros que se dieron de baja de pruebas en las que estaban anotados porque ya no les respondía el físico; y otros que corrieron igual, pero en claro deterioro físico. Este fue el caso de Felipe Modarelli, Joel Romero, Rubén Geuna y Lionel Erba, quienes tuvieron que disputar las varias pruebas en las que fueron anotados por su entrenador todas en un día y que terminaron perdiendo regatas que, de haberse realizado el evento de manera correcta, quizás no hubieran perdido. Todo empezó bien el domingo para el CBC, porque en su primera competencia ganó un título de enorme relevancia: con dos Juniors en su tripulación, ganó la prueba de Cuatro remos largos sin timonel Sub 23, en lo que constituye el segundo título en esa categoría en 15 años. La sequía se había terminado el año pasado, con la victoria de Joel Romero y Rubén Geuna en dos sin. Los artífices de esta enorme conquista en cuatro sin fueron Felipe Modarelli, Rubén Geuna, Joel Romero y Lionel Erba, el primero y el último de ellos, aun en edad de categoría junior. Este título fue el 15º conquistado por el Campana Boat Club desde que en 2013 cortó la extendida racha sin oros nacionales. El primer CAR ganado por el club celeste fue gracias al doble par menor femenino de Milagros Rambaud y María Kury y desde ese CAR 2013 hasta hoy, el CBC ganó títulos en todas las ediciones (aunque en esta edición 2018 y en aquella de 2013 se registraron la menor cantidad: uno solo). Otro dato estadístico es que, con el título en BM4-, Felipe Modarelli y Rubén Geuna se convierten en los dos remeros más ganadores de la institución celeste con Gustavo Hereñú como entrenador, al alcanzar ambos el hexacampeonato. Hasta el domingo, compartían el puesto con Enzo Noguera, que con 5 títulos quedó ahora relegado al segundo lugar. Quien proveyó al CBC otra gran alegría fue Josué Viera Veneziani, que pasó el viernes de estar eliminado "en un escritorio" a colgarse la medalla de bronce en single peso ligero senior tras 17 años de ausencia en Campeonatos Argentinos. El veterano remero, que en la década de 1990 fue de los más destacados juveniles a cargo de Javier Murillo y que supo ser campeón argentino y sudamericano, finalizó tercero en una final a 7 canchas. A tal fin, el CBC debió presentar un reclamo a la Asociación Argentina de Remo, exigiéndole devolverle a Viera Veneziani su lugar en la final "A" que se ganó merecidamente en el agua en la eliminatoria "time-trial" del viernes. Desde la organización hicieron lugar al reclamo y el campanense no desaprovechó la oportunidad. El ganador de la prueba fue, como era absolutamente esperable, Alejandro Colomino del Club de Regatas La Marina, que consiguió su sexto título consecutivo. Segundo, del Club de Remo Teutonia, el paulista nacionalizado argentino Matías Boledi. Medallas de plata obtuvieron el cuádruple par junior masculino y el dos sin Sub 23 masculino. El primero, tripulado por Kevin Ruiz, Gregorio Zanini, Felipe Modarelli y Lionel Erba, quedó detrás del Club Mendoza de Regatas en una prueba con cuatro embarcaciones. El segundo, integrado por Joel Romero y Rubén Geuna, tuvo todo para defender el título logrado en 2017, pero lo perdió sobre el final, contra el Club Náutico Zárate (Elías Pírez y Franco Calvo), con Club de Regatas Piura y Regatas La Marina como 3° y 4º respectivamente. La segunda medalla de bronce vino, sorpresivamente, por el lado del dos sin junior de Felipe Modarelli y Lionel Erba, prueba en que eran los máximos favoritos. La regata tuvo un final complicado, con Teutonia sorprendiendo por su gran rendimiento, y el bote del Club Mendoza de Regatas (con Tomás "Tucu" Herrera, compañero de Felipe en los JJOO de la Juventud) cometiendo una clara infracción al invadir el andarivel del bote del CBC. Feli y Lio terminaron terceros, muy ofuscados, e incluso con algún altercado con los jueces que decidieron ignorar la infracción del bote del CMR. Seis botes fueron de la partida, con Regatas Piura, Náutico Zárate y Regatas Lima finalizando en los puestos 4, 5 y 6 respectivamente. Los únicos dos botes que no consiguieron hacerse de una medalla fueron los cuádruples Sub 23 y Senior A. Ambos finalizaron en la 4ª ubicación en regatas de cuatro embarcaciones. El primero fue tripulado por Franco Almirón, Gregorio Zanini, Rubén Geuna y Joel Romero; mientras que el segundo tuvo a Felipe Modarelli en lugar de Gregorio Zanini. De esta manera, finaliza el año de competencias para los remeros oficiales de nuestro país, con un Campeonato Argentino marcado a fuego por todas las falencias del remo nacional en la actualidad (desorganización, desidia, y mucha soberbia dirigencial), que fue ganado una vez más por el Club Náutico Zárate. Además, fue un año en que todas las regatas, sean promocionales, oficiales o de travesía, sufrieron una gran baja en las inscripciones y la participación. Y a nivel selección nacional, las medallas del Equipo Junior en el Mundial y en los JJOO de la Juventud "salvaron" un año muy malo de la categoría superior. Al finalizar el CAR 2018, el Cuerpo Técnico de la AARA informó al CBC que el remero Joel Romero fue convocado para concentrar y entrenar con vistas a la regata Pre-Panamericana a realizarse a fin de mes en Rio De Janeiro, Brasil.

