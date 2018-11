Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 13/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 13/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

F1; MERCEDES CAMPEÓN: en San Pablo, Lewis Hamilton ganó la 20ª fecha de la temporada de Fórmula 1.- COMENZÓ EL MASTERS: se disputa en Londres y cierra la temporada de la elite del tenis mundial.- TÍTULO PARA PELLA: el tenista argentino conquistó el Challenger de Montevideo.- SÚPER 20; CUARTOS LISTOS: quedaron completados los Cuartos de Final del Súper 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquet.- TOP RACE; FRANCO GIROLAMI: en La Plata, Girolami (Mitsubishi) se quedó con la victoria.- TN; PERNÍA, AHÍ DEL TÍTULO: con Honda, Leonel Pernía quedó muy cerca de conquistar el título de la Clase 3 del Turismo Nacional.- COMENZÓ EL MASTERS El domingo comenzó el Torneo de Maestros que se disputa en Londres y que cierra la temporada de la elite del tenis mundial. En la primera jornada, por el "Grupo Guga Kuerten", el japonés Kei Nishikori sorprendió al suizo Roger Federer y lo superó 7-6 y 6-3, mientras que el sudafricano Kevin Anderson derrotó 6-3 y 7-6 al austríaco Dominic Thiem. En tanto, ayer, por el "Grupo Lleyton Hewitt", el Nº 1 del mundo, Novak Djokovic, superó 6-4 y 6-3 al estadounidense John Isner, mientras que el croata Marin Cilic venció 7-6 y 7-6 al alemán Alexander Zverev. TÍTULO PARA PELLA El tenista argentino Guido Pella conquistó el Challenger de Montevideo al superar por 6-3, 3-6 y 6-1 a su compatriota Carlos Berlocq. De esta manera, el bahiense ganó siete lugares en el ranking mundial y quedó ubicado en el puesto 58. Los demás argentinos en el Top 100: Juan Martín Del Potro (4º), Diego Schwartzman (17º), Leonardo Mayer (56º), Guido Andreozzi (78º) y Federico Delbonis (79º). SÚPER 20: CUARTOS LISTOS Con las victorias de Quimsa de Santiago del Estero sobre La Unión de Formosa y de Regatas Corrientes frente a Atenas de Córdoba quedaron completados los Cuartos de Final del Súper 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquet. Los cruces serán: Comunicaciones de Corrientes vs Olímpico de La Banda, Quimsa vs Regatas Corrientes, San Lorenzo vs Ferro Carril Oeste y Obras Sanitarias vs Hispano Americano de Río Gallegos. TOP RACE: FRANCO GIROLAMI En La Plata, en la anteúltima fecha de la temporada del Top Race, Franco Girolami (Mitsubishi) se quedó con la victoria y, aprovechando el abandono de Agustín Canapino (Mercedes), pasó al frente en el campeonato de pilotos: llegó a los 154 puntos y le sacó cinco de ventaja al Titán de Arrecifes (149). La última carrera será el 2 de diciembre en Río Cuarto. TN: PERNÍA, AHÍ DEL TÍTULO Con Honda, Leonel Pernía quedó muy cerca de conquistar el título de la Clase 3 del Turismo Nacional al imponerse el domingo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Así llegó a los 243 puntos y le sacó 16,5 de diferencia a Facundo Chapur (Citroen), quien terminó cuarto. La última fecha de la divisional será el 16 de diciembre en Viedma. F1: MERCEDES CAMPEÓN En San Pablo, Lewis Hamilton ganó la 20ª fecha de la temporada de Fórmula 1 y, de esa manera, Mercedes se quedó también con la Copa de Constructores 2018, luego que el británico ya asegurara con antelación el campeonato de pilotos. El podio del Gran Premio de Brasil lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Ferrari). La última fecha será en Abu Dhabi, el próximo 25 de noviembre.



