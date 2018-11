Diabetes: un estilo de vida saludable y chequeos periódicos ayudan a controlarla

Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y vittal busca brindar conciencia sobre los distintos tipos de Diabetes y cómo controlar con buenos hábitos y chequeos. La Diabetes es una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. Se da cuando el organismo pierde la capacidad de producir insulina o de utilizarla correctamente y es la principal causa de enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, ceguera y amputación de los miembros inferiores. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar esta patología, llamada Diabetes Gestacional. "La insulina es una hormona producida por el páncreas, la cual permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del cuerpo, donde se convierte en energía, logrando el funcionamiento adecuado de los distintos músculos y tejidos", explica la Dra. María Valeria El Haj, Directora Médica de vittal y detalla cuáles son las clases de Diabetes: - Diabetes tipo I: se genera cuando el organismo deja de producir la insulina que necesita y suele aparecer en niños o jóvenes adultos. Las personas con esta forma de diabetes necesitan inyecciones de insulina a diario con el fin de controlar sus niveles de glucosa en sangre. Algunos de los síntomas característicos de este cuadro son: aumento desmedido de sed, sequedad de boca, micción frecuente, cansancio extremo y falta de energía, apetito constante, pérdida de peso repentina, lentitud en la curación de heridas y visión borrosa. Las personas con este tipo de diabetes pueden llevar una vida normal y saludable mediante una combinación de terapia diaria de insulina, estrecho control médico, dieta sana y ejercicio físico habitual. - Diabetes tipo II: se da cuando el organismo puede producir insulina pero, o bien no es suficiente, o el cuerpo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. Es el tipo más común de diabetes y suele aparecer en adultos. Las personas con este tipo de diabetes podrían pasar mucho tiempo sin saber de su enfermedad debido a que en ocasiones los síntomas tardan años en aparecer o en reconocerse, tiempo durante el cual el organismo se va deteriorando debido al exceso de glucosa en sangre. A muchas personas se les diagnostica tan sólo cuando las complicaciones se hacen presentes. Entre los factores de riesgo de esta patología se destacan: obesidad, mala alimentación, falta de actividad física, edad avanzada y los antecedentes familiares de diabetes. Los pacientes con este tipo de diabetes NO suelen necesitar dosis diarias de insulina pero sí un estricto control médico, medicación oral, una dieta sana y actividad física periódica. La detección de esta patología se puede hacer a través de distintos exámenes de sangre como Glucemia en ayunas, Hemoglobina (A1C), Prueba de tolerancia a la glucosa oral, así como estudios de orina. A continuación, la Dra. El Haj y vittal comparten las principales recomendaciones para controlar la Diabetes: - Mantener los niveles de glucemia, de presión arterial y de colesterol cercanos a lo normal puede ayudar a retrasar o prevenir las complicaciones diabéticas. - Las personas con Diabetes necesitan hacerse revisiones con regularidad para detectar posibles problemáticas asociadas. - El ejercicio, un peso equilibrado y respetar el plan de comidas puede ayudar a controlar la Diabetes.



