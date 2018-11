Más de 300 docentes participaron de la Jornada de Innovación Social en Educación

Este tercer encuentro organizado por la Jefatura de Gabinete del Municipio también abordó los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se trató de una enriquecedora jornada de la que participaron destacados expertos en la materia. Más de 300 docentes de nivel primario y secundario participaron este lunes de la 3ra. Jornada de Innovación Social en Educación y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes organizada por el Municipio y Jefatura de Inspección Distrital con el apoyo de la empresa Tenaris. La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, encabezó el encuentro junto a la senadora por la Provincia de Buenos Aires, Daniela Reich; el secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia; y la inspectora Jefe Distrital, Silvia López. Tras la emotiva apertura realizada por la Orquesta Escuela, quien interpretó la canción "Somos Uno", Schvartz destacó la decisión de intendente Sebastián Abella de impulsar un nuevo encuentro vinculado a la educación y los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la participación de un "panel de lujo". Asimismo, la funcionaria enfatizó en la importancia de trabajar en forma conjunta con la comunidad y la escuela y fortalecer las redes para "promocionar y proteger los derechos de los niños y los adolescentes". "Es importante que los docentes puedan adquirir herramientas prácticas para aplicar en el aula los derechos y que los chicos, los vivan", explicó Schvartz y señaló que ahora hay un nuevo paradigma que busca que no solo se los enseñe desde una cuestión teórica, sino que se puedan vivenciar. "Estamos convencidos de que la única manera de poder trabajar con los niños y por los niños es a través de un trabajo en equipo. Es imposible que el poder ejecutivo y legislativo trabaje de manera independiente porque es una temática tan compleja e importante que si no nos unimos en una agenda con en común es muy difícil llevarlos adelante", dijo. Y concluyó asegurando que "la educación y los derechos humanos de los niños y adolescentes son dos temas prioritarios para intendente Sebastián Abella y por el cual se trabajó desde los inicios de su gestión". La jornada gratuita – realizada en el auditorio de Tenaris- contó con la disertación y moderación de expertos y especialistas que abordaron 4 ejes de debate y reflexión: La vulnerabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; cuestión de género y educación y diversidad en educación; ESI y embarazo adolescente, y educación inclusiva y discapacidad. A su turno, Reich compartió su alegría por visitar Campana y participar de un nuevo encuentro de capacitación al tiempo que definió al Municipio como "pujante" en cuanto al desarrollo de políticas vinculadas a la niñez. También valoró el gran trabajo que está realizando la Jefatura de Gabinete en las áreas de niñez y educación y la importancia que le da al trabajo en red entre funcionarios, docentes y comunidad. Hacia el final, Collia también celebró la realización de la tercera jornada al tiempo que consideró "importante" e "interesante" que el Municipio de Campana esté impulsando el debate y el diálogo respecto a cuáles son las políticas públicas en materia de derechos humanos y educación en los que hay que avanzar. "Celebramos esta iniciativa del intendente Abella de poder seguir y continuar con estas jornadas, lo que demuestra que es una política del gobierno municipal", cerró Collia. Y Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris, destacó que "este trabajo en conjunto posibilitó la organización de cinco multitudinarias capacitaciones a lo largo de todo el año, que facilitaron recursos para fortalecer el rol del docente". "El apoyo a la educación es una de las prioridades de Tenaris y estamos orgullosos de abrir las puertas de nuestra universidad corporativa para ser sede de encuentros que llevan innovación al aula", expresó. La jornada contó también con la participación de la Secretaria de Desarrollo Social y Hábitat, Cecilia Acciardi; la subsecretaria de Políticas Integrales de Educación y Cultura, Nelda García; las directoras Verónica Lamas (Derechos Humanos), Milva López Pereyra (Educación), y Márgara Pons (Discapacidad) y María Fernanda Garrido (Niñez y Familia).

Más de 300 docentes de nivel primario y secundario acompañaron el encuentro





La Orquesta Escuela emocionó al público al interpretar Somos Uno.





La jornada contó con un abordaje múltiple sobre la educación y los derechos.

La mirada de uno mismo no es sin la mirada del otro. Es por eso que celebró jornadas como estas, para brindar más y mejores herramientas a los docentes que trabajan junto a los jóvenes??. Felicitaciones @MarieSchvartz

Y equipo.@alefinocchiaro @gzinny@danyreich pic.twitter.com/jG79vHtimV — Ivan Gomez Gerez (@IvanGGomezok) 13 de noviembre de 2018 Jornada de Innovación Social en #Educación y #Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ???? Un encuentro para conversar sobre el rol de las escuelas, las familias y el #Estado como promotores y garentes fundamentales de sus derechos ??. pic.twitter.com/JxQWjRdI8B — Daniela Reich (@danyreich) 12 de noviembre de 2018 Derechos del NN/A y educación.Abordaje desde la perspectiva de género @MarieSchvartz pic.twitter.com/YvypA4GG2W — milva lopez pereyra (@milvalp) 12 de noviembre de 2018 Hoy participé de la 3er Jornada de Innovación Social: Educación y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes organizado por @campanagov junto con @MarieSchvartz y @danyreich #PlanNacionalDDHH @SDHArgentina pic.twitter.com/rTW9I6qny2 — Alejandro Collia (@Colliaalejandro) 12 de noviembre de 2018 @MarieSchvartz en la 3ra Jornada de Innovación Social en Educación y Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Junto a @danyreich @EducacionAR pic.twitter.com/nXUQz1ffO0 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 12 de noviembre de 2018

Más de 300 docentes participaron de la Jornada de Innovación Social en Educación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: