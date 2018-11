Ocurrió en la autovía 6 a la altura del boulevard Dellepiane. Dos policías resultaron heridos. Un móvil perteneciente del Comando Patrulla volcó en la madrugada de este martes. Como producto del accidente, los dos oficiales que circulaban en su interior sufrieron heridas de diversas consideración y fueron trasladados a un centro de atención médica en la localidad de Pacheco. Según trascendió, el vuelco se produjo cuando el patrullero pasó por un pozo a un costado de la autovía provincial 6, a la altura de su intersección con el boulevard Dellepiane. La camioneta, perteneciente a la Policía Bonaerense, perdió el control e impactó luego contra un automóvil Renault estacionado en las inmediaciones de la estación de servicio Agira. Personal médico del SAME arribó al lugar para socorrer a los oficiales, que fueron trasladados en primera instancia al Hospital Municipal San José. Sin embargó, con el correr de las horas del martes, fueron derivados hacia un centro de mayo complejidad en la localidad bonaerense de Pacheco, partido de Tigre. Dentro del Renault que recibió el impacto del descontrolado móvil policial no había ocupantes, aunque su chasis resultó completamente destruido.

Los vehículos siniestrados, a un costado de la ruta 6.





El patrullero no pudo evitar un pozo y perdió el control del vehículo





En primer plano el pozo tremendo sobre la banquina que desacomodó al patrullero #dato un patrullero volcó esta madrugada a las 02hs al pasar por un pozo del borde de Ruta 6 altura diagonal Dellepiane, impactó a un Renault estacionado en el lateral de la Estación de Servicio Agira, los oficiales fueron trasladados por del SAME al hospital San José [Hilo] pic.twitter.com/M25RIQVL7s — Daniel Trila (@dantrila) 13 de noviembre de 2018

Patrullero vuelca y choca contra auto estacionado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: