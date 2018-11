En el Provincial de la categoría, los representantes del Tricolor reunieron 12 podios en Mar del Plata. El único oro llegó en la Posta 5x80 metros femenina. El pasado fin de semana se disputó en la Pista de Atletismo del Ente Municipal de Deportes y Recreación Municipalidad Gral Pueyrredón (EMDER) de la ciudad de Mar del Plata el Campeonato Provincial de Pista y Campo Sub 16, clasificatorio para el Campeonato Nacional que se realizará los días 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Córdoba. El Club Ciudad de Campana participó con 16 atletas, quienes fueron acompañados por sus entrenadores Juan Parodi y Diego Marquine. Y en total consiguieron 12 podios (un oro, ocho platas y tres bronces) y 6 clasificaciones para el Nacional. La medalla de oro para el CCC llegó en la Posta 5x80m femenina por la actuación del quinteto integrado por Julieta Rodríguez, Malena Rodríguez, Ariana Gómez, Iara López y Aylén Hernandorena. En tanto, las medallas de plata fueron ganadas por Bianca Amante (1.500 metros con obstáculos), Ivo Torres (Salto Triple), Julieta Rodríguez (Lanzamiento de Jabalina y Salto con Garrocha), Malena Rodríguez (Salto en Alto), Ulice Villalba (Lanzamiento de Jabalina y Salto con Garrocha) y la Posta 5x80m masculina integrada por Tomás Muñoz, Lautaro Sánchez, Juan Pablo Lares, Ulice Villalba e Ivo Torres. Los otros tres podios que sumó el equipo del CCC fueron alcanzados por Ariana Gómez (3ª en 80 metros con vallas y 3ª en Salto en Largo) e Ivo Torres (3º en Salto con Garrocha). El resto de los resultados de los atletas Tricolores fueron los cuartos puestos obtenidos por Julieta Rodríguez en 80 metros con vallas y Malena Rodríguez en Salto en largo; el quinto puesto de Ariana Gómez en Lanzamiento de Jabalina; los sextos puestos de Malena Rodríguez en 80 metros con vallas, Joel Gamboa en Lanzamiento de bala, Alexis Giménez en Lanzamiento de jabalina, Lautaro Sánchez en 295 metros con vallas y Nadia Kissner en Lanzamiento de bala; los séptimos puestos de Nadia Kissner en Lanzamiento de disco y Lautaro Sánchez en 80 metros con vallas y Salto en Largo; y los octavos puestos de Yazmin Arapey en 295 metros con vallas y 80 metros con vallas, Bianca Amante en Lanzamiento de Jabalina y Juan Pablo Lares en Salto en Alto. Además, en la prueba de Posta 8x200 mixta, el CCC culminó en 4º lugar por la actuación de Nadia Kissner, Lautaro Sánchez, Daiana Conti, Juan Pablo Lares, Yazmín Arapey, Ulice Villalba, Iara López e Ivo Torres.

LA POSTA 5 x 80 METROS FEMENINA QUE GANÓ EL ORO ESTUVO INTEGRADA POR JULIETA RODRÍGUEZ, MALENA RODRÍGUEZ, ARIANA GÓMEZ, IARA LÓPEZ Y AYLÉN HERNANDORENA.





EN LA PRUEBA DE SALTO CON GARROCHA, ULICE VILLALBA FUE SEGUNDO, MIENTRAS QUE IVO TORRES RESULTÓ TERCERO.





EL CAMPEONATO PROVINCIAL SUB 16 SE REALIZÓ EN MAR DEL PLATA. ASISTIERON 16 ATLETAS DEL CCC, ACOMPAÑADOS POR JUAN PARODI Y DIEGO MARQUINE.



Atletismo:

Seis atletas del CCC clasificaron al Campeonato Nacional Sub 16

