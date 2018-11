P U B L I C







Mañanita mojada y gris la de ayer en la Rocca. De esas en las que más que privilegio, el cafecito matinal tiene escala de vital, acompañado por el repiquetear de la lluvia y el rumor de los neumáticos sobre la calzada mojada (ahora de adoquines de cemento intertrabados). Casualidad o no, suena en los parlantes del café "¿Dónde va la gente cuando llueve?" de Pedro y Pablo. Para completar la escena, entra el Perro sacudiendo el paraguas ya cerrado. "Lo de siempre, por favor", le dice a una de las chicas del mostrador y se sienta a mi lado. "Bueno, por lo menos hoy no tuvimos que venir en bote…" le digo en tono de broma. Es que estamos en uno de los puntos más bajos de la Rocca y, desde que avanza en su remodelación, cada lluvia fuerte pone al límite el sistema de desagües pluviales. "No es menor lo que decís. El tema tiene varias puntas y esto no es de ahora. En todo caso ahora le estamos prestando más atención. Pero hasta no hace mucho tiempo, teníamos la mitad de las calles de tierra, y un 20% o más de la calzada era adoquinada. Ahí tenés la Becerra, por ejemplo. Los salvajes, le mandaron asfalto sobre el adoquín, impermiabilizando una superficie que captaba parte del agua de lluvia. Si a eso le sumás estas tormentas tropicales, está claro por qué el sistema de desagües pluviales cada vez alcanza menos. Y si hay sudestada, olvidáte. Porque el Paraná sube y no te deja descargar. Eso la gente del bajo lo sabe desde siempre", aportó el Perro. Es cierto lo que dijo. Aún quedan algunas calles de adoquín en el centro; pero a la mayoría las asfaltaron por encima: Sarmiento desde la plaza al bajo, Rawson, San Martín, Belgrano, 9 de Julio y algunas que ya ni me acuerdo. Si uno rascara el asfalto, incluyendo el de la avenida Mitre desde la plaza hasta Castelli, aparecen las piedras que en su mayoría se traían de la zona de Tandil y La Ventana. Así han desaparecido sierras enteras, dicho sea de paso. Este año, los vecinos de Lomas de Zamora, Banfield y Temperley evitaron que se pavimentaran 80 cuadras de adoquines, con el argumento de no perder el aspecto histórico de sus barrios, sumado a la capacidad propia del adoquín de ofrecer una calzada permeable. Se lo comento al Perro, que además tiene una memoria de caballo, y me dice: "Lo de Lomas, Banfield y Temperley ya lo habían parado hace unos 15 años y se ve que volvieron a la carga con el negocio. El adoquinado intertrabado tiene características similares en cuanto a la permeabilidad de la superficie. Es decir: no rechaza todo y algo de agua filtra. Lo extraño de la Rocca es que ahora tenemos como gran novedad este adoquinado intertrabado, cuando debajo de él está el asfalto, y más abajo el adoquinado original. Muy argento lo nuestro, ¿no?". Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café:

Patrimonio, cambio climático y modernidad

Por Vicente Blasco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: