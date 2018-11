P U B L I C





Alejandra Dip





El Sol nos ayuda a irradiar plenamente todo lo que llevamos dentro. Amor incondicional. Conexión profunda con la divinidad, con Dios. Iluminación con humildad. El Sol trabaja el ego. Kin 20 Sol 7 lo guía el Humano. Tono 7, es la resonancia con un par, con la pareja.Es el equilibrio. Es también saber desde que lugar nos relacionamos con el otro. Es la pareja y lo afectivo. si este tono esta desequilibrado, fuera de eje, nos afecta la cabeza y los sentidos. El Sol nos trae brillo y amor incondicional, para vibrar con el otro y que eso vuelva multiplicado, RESONANCIA es nuestra vibración y la de un par vibrando en sintonía y haciendo que la vibración se amplifique, se multiplique O sea vibrar con alguien similar hace que la vibración sea más grande y fuerte Vibrar desde la humildad, el amor, la espiritualidad, y TODO va IN CRESCENDO (termino netamente musical, para denotar la resonancia de la vibración que hace música en nuestros oídos y suena armónico en nuestros cuerpos). Cuando Vibro con otra persona que no tiene apertura, o no es similar en algo, mi vibración no vuelve y siento sensación de vacío.No vuelve amplificado el amor, ni la escucha, ni mis cualidades positivas, quedan ahí en un sentido unilateral. Va y no vuelve.... El tono 7 es saber encontrar con quien vibrar para armar la armonía que queremos, la armonía que se suma y se suma y danza en un sueño de amor. Hermoso día para abandonar el ego,para meditar, ayudar al prójimo, volver a comprometernos y poner en practica nuestras creencias, (no solo lo creo sino también lo hago posible). Basta de temores y de dudas! Aceptar lo que nos sucede y empezar a superarlo con constancia , paso a paso y brillaremos de felicidad. ¡La tan anhelada FELICIDAD!¡Feliz miercoles para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Sol 7 - Energía del Miércoles 14/11/2018 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: