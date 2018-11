Julio N. Carreras. Foto: Archivo.

Hay quien sostiene que una campaña se puede analizar por lo que las fuerzas políticas le exigen a sus votantes. Discurramos una pregunta: se les puede pedir a los votantes que elijan candidatos que no les gusten? Hay otros que son partidarios que la vida debe continuar. Se debe seguir manteniendo todo, de forma que la sociedad espeje su forma de vida, como es uso y costumbre y solo voten para que ellos (los políticos) lleguen y hagan lo que prometen. Hay fuerzas políticas que siempre están manejando restos que toman o acercan de acuerdo a las necesidades eleccionarias del momento, que son su base de sustentabilidad, aparentemente inagotables por su capacidad de captación e integración, y que las compensa con creces por aquellos disimulados errores de falta de previsibilidad. La política en general, puede ser pergeñada en una íntima relación, entre las promesas de los candidatos, y el recuerdo de las que hicieron las fuerzas políticas a las que pertenecen o pertenecieron. No olvidemos de aquella canción que decía: "cambia de colores según la ocasión". (Nombre científico: chamaeleonidae"). Tomando esto se va a poder explorar el horizonte, que los candidatos políticos profesionales proponen a los ciudadanos, el diagnóstico de la realidad y los problemas que se vislumbran gestando el amalgama del vínculo político que se construye con sus electores. El modo en que un partido elige a sus candidatos es una buena manera de conocer a la organización, ya que su resultado es una de las decisiones más importantes y conflictivas que los miembros pueden tomar. Esto a su vez puede dar una semblanza de cuáles serán los lineamientos de conducción y plataforma de gobierno, como así también su cumplimiento por parte de sus representantes si llegan a alcanzar el poder. En política nada deja de tener significado. La atención que se dispense por parte de los ciudadanos les hará ver, aún antes de llegar a la elección, la capacidad de gobierno de los candidatos y el real pensamiento de cada uno, que puede llegar a ocultarse con lisonjeras palabras que empañen la real visión de sus expresiones. Aquellos que finalmente surjan por decisión de las internas partidarias, serán quienes representen al partido ante el electorado y responsables del éxito o la derrota surgida por los votos emitidos por cada uno de los participantes en las elecciones. Lo que no debemos olvidar es que los únicos y verdaderos responsables de la victoria o la derrota de una corriente política, y todo lo que surja una vez pasada la elección, no obstante cualquiera fuera el resultado, es del electorado en su totalidad. La mejor manera de estar entre los ganadores festejando una victoria es saber elegir a conciencia los candidatos por nosotros mismos, y terminar con las imposiciones de quienes son los responsables de haber manejado política y económicamente el país durante las últimas décadas, donde la política manipuló la economía con consignas electorales socializantes que lo único que lograron fue el envilecimiento del trabajo y el ahogamiento de las iniciativas productivas privadas en desmedro de una sana economía de mercado creadora de fuentes de trabajo y aportando valor agregado manufacturado a las exportaciones tradicionales, en lugar de seguir buscando capitales especulativos que lo único que hacen es desangrar el país.

¿Candidatos se buscan?

Por Julio N. Carreras

