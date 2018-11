Promueven hábitos saludables e inclusión alimentaria en locales gastronómicos de Campana

La edil Romina Carrizo (FPV-PJ) presentó un paquete de proyectos proponiendo ampliar los menúes de los locales gastronómicos campanenses, así como la incorporación de sal sin sodio y agua potable de cortesía. Una batería de proyectos del bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana contempla la situación de vecinos que sufren de diabetes y padecen de obesidad. También de aquellos que son celíacos o hipertensos. Solicitan incorporar al menú de platos especiales para quienes deben cuidar su alimentación. Concejales del bloque Pj- Unidad Ciudadana buscan promover hábitos saludables en nuestra ciudad mediante la implementación de menús especiales en los establecimientos gastronómicos, que contemplen la situación de personas con diabetes, celíacos, hipertensos o que padezcan de obesidad. Romina Carrizo impulsa un paquete de proyectos que tienen como objetivo la incorporación de hábitos saludables, la inclusión de quienes padecen distintas patologías y la debida nutrición requerida por éstos. Al respecto, la edil señaló: "Resulta importante que en Campana se tenga en cuenta en el menú que ofrecen los establecimientos gastronómicos, alternativas para vecinos que sufren de obesidad, son celiacos, diabéticos e hipertensos. No como un pedido fuera de la carta, sino como una opción preparada e incorporada a la misma, a fin de garantizar la inclusión efectiva y que ésta no quede librada solamente a la buena predisposición de los oferentes". El bloque PJ-UC afirmó que en nuestro país crece cada vez más el sufrimiento de patologías crónicas o tratamientos prolongados que requieren para su control cumplir con un plan alimentario específico. "Por ello resulta indispensable ejecutar políticas públicas sobre el asunto que involucran a varios actores", manifestó en ese sentido Carrizo. Junto a los concejales Osvaldo Fraticelli y Luis Chesini, la edil recorrió varios establecimientos gastronómicos locales llevando la propuesta. "Hemos sido muy bien recibidos por todos los comercios, quienes nos explicaron sus experiencias y como abordaban las situaciones de clientes con alguna de las patologías expresadas, teniendo alternativas al efecto en la mayoría de los casos pero muy pocas incorporadas efectivamente al menú como propuesta común, lo que genera que a pesar de la excelente consideración y trato de estos comercios, sería provechoso ofertar en la carta al menos una alternativa sin diferencia para aquellos clientes con requerimientos especiales", aseguró. Otra de las propuestas de la concejal incorporadas en el paquete de medidas saludables presentado en la última sesión, contempla la posibilidad de solicitar sal sin sodio en los diversos locales gastronómicos, sumado a que en todo establecimiento comercial mayor a 120 metros cuadrados se brinde agua potable de cortesía a los clientes que lo soliciten. "No queremos que compartir tiempo con otro socializando sea un obstáculo para quienes deben seguir un plan alimentario específico. Al contrario, naturalizar ciertas prácticas es significativo para impulsar una vida sana y garantizar la igualdad de oportunidades", agregó Carrizo. "Se vienen los meses de altas temperaturas y vemos a los adultos mayores en largos raid de trámites por bancos, supermercados y distintas oficinas públicas desde la mañana hasta el mediodía, por lo que sería una excelente oportunidad de brindarles agua potable, contribuyendo a su hidratación y combatiendo los riesgos que puedan ser perjudiciales para su salud", concluyó la concejal.

Concejales peronistas durante una visita a un local gastronómico



Promueven hábitos saludables e inclusión alimentaria en locales gastronómicos de Campana

