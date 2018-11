Tras disputarse la última fecha en San Miguel, quedó como subcampeón de la Liga de Zona Norte en la categoría Libres y así obtuvo su boleto para participar del certamen provincial. Su hermana Lucía clasificó en Sub 14 Damas. El mes pasado, en San Miguel, se disputó la sexta y última etapa de la Liga Infantil de Ajedrez de Zona Norte y allí quedaron definidos los jugadores que avanzaron a la final provincial Interligas que se realizará el próximo domingo en el Círculo de Ajedrez de Escobar. Y dos representantes de nuestra ciudad consiguieron clasificar para esa etapa decisiva: Iván y Lucía Rossi. Para el hermano mayor no es novedad llegar a este certamen final: es el único representante de la Liga de Zona Norte que logró clasificar a todas las ediciones del Torneo Interligas en sus diferentes categorías (este año ya compite en Libres). Así, ya ha participado a nivel provincial en ciudades como Saladillo, Bolívar, Escobar, Coronel Suárez, Beriso, Tandil y General Las Heras. Y en este 2018, el reciente campeón en los Juegos Bonaerenses 2018, volverá a presentarse en Escobar. Por su parte, Lucía logró clasificar como la mejor representante femenina de la categoría Sub 14 de la Liga de Zona Norte, que este año ha disputado seis etapas en seis ciudades diferentes: Ramallo, Campana, Escobar, Zárate, General Las Heras y San Miguel. Además, de la Liga de Zona Norte también participan jugadores de San Pedro, San Nicolás, Luján, Exaltación de La Cruz y Mercedes, entre otros municipios.

LUCÍA E IVÁN ROSSI JUNTO AL PROFESOR FERNANDO ROMANO (FOTO ARCHIVO).



Ajedrez:

Iván Rossi se clasificó a la final provincial Interligas

