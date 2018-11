P U B L I C



Tras la derrota ante Ferro, los jugadores Violetas lamentaron tanto las situaciones desperdiciadas en la primera parte como la desatención en el primer gol de Oeste. "En esta categoría, los errores te cuestan partidos", aseguró el capitán Matías Ballini. Los rostros de los jugadores de Villa Dálmine a la salida de los vestuarios tras la derrota frente a Ferro Carril Oeste hablaban por sí solos. No poder coronar con goles el gran rendimiento del primer tiempo y, encima, irse al descanso en desventaja por una desatención defensiva que el elenco de Caballito le hizo pagar fue un mazazo que el Violeta sintió en la segunda mitad y evidenció también luego al momento de dialogar con la prensa. "En esta categoría, los errores te cuestan partidos", aseguró Matías Ballini, quien en la primera parte, cuando el equipo de nuestra ciudad dominaba en terreno ajeno, tuvo opciones con remates de media distancia. "Jugamos bien, generamos, pero tenemos que seguir mejorando, porque la realidad y los números marcan que ganamos sólo dos partidos. Estamos en el camino correcto, pero no alcanza", agregó el capitán en diálogo con FM Radio City. Por su parte, Emanuel Molina, otro que intentó con disparos desde afuera del área, se manifestó en la misma línea: "Somos superiores a los rivales, pero no le encontramos la vuelta. Creo que más allá del claro dominio del primer tiempo, fuimos superiores a lo largo de todo el partido. Pero eso no alcanza, tenemos que mejorar en concretar la cantidad de situaciones que generamos. Tuvimos seis o siete situaciones claras en la primera parte y después nos equivocamos en una situación defensiva y la pagamos cara", resumió el Mago, quien se mostró confiado en revertir esta racha de ocho juegos sin victorias que atraviesa Villa Dálmine: "Confiamos en nosotros, confiamos en la idea del cuerpo técnico y estamos seguros que esto lo vamos a sacar adelante". Otro que se expresó en ese mismo sentido fue Renzo Spinaci, el volante que fue titular por primera vez en el campeonato, conformando tándem en el centro del campo con Ballini: "Estamos con bronca, porque hicimos un buen primer tiempo. Tuvimos la pelota, la manejamos y generamos situaciones. Sin embargo, ellos encontraron la ventaja en una acción aislada. Hay que corregir errores, sostener lo que se hizo bien y aferrarse a eso para dar vuelta esta historia", señaló el ex Sarmiento de Junín, quien vio positivamente que Villa Dálmine tenga acción nuevamente el próximo fin de semana (adelantará su partido como visitante frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn): "Nos viene bien poder jugar rápidamente ahora para tomarnos revancha y tratar de cortar la racha cuanto antes". Otro de los referentes del Violeta que habló tras la derrota fue Fernando Alarcón, que aseguró que "perder así te da más bronca", dada la superioridad que mostró Villa Dálmine en la primera parte. "Igualmente, no quiero quitarle méritos a Ferro, porque supo aprovechar desconcentraciones nuestras", aclaró el marcador central, quien también marcó la falta de suerte en el gol en contra de Nicolás Sansotre: "No venimos ligando, pero estamos confiados en que lo vamos a dar vuelta", cerró. OTTA: "FALTÓ CONCRETAR" Luego de la derrota ante Ferro, en lo que fue su segundo partido de este segundo ciclo como DT de Villa Dálmine, Walter Otta señaló: "El fútbol es un deporte de convertir y evitar goles y lamentablemente fallamos en esos dos aspectos". Luego agregó que al Violeta le "faltó concretar las oportunidades" que generó en la primera parte. "Cuando vos tenés siete situaciones de gol como tuvimos y no concretás ninguna se hace difícil". Igualmente, "Nico" no desconoció la gran actuación de su equipo y la superioridad mostrada ante el rival: "Jugando de esta manera vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder. En el fútbol hay accidentes, pero no se dan siempre; en algún momento la justicia llega y ahí va a estar el equipo esperándola. Hay que seguir de esta manera, no hay que aflojar".



Primera B Nacional:

Villa Dálmine; entre la falta de contundencia y los errores defensivos

