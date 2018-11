El encuentro de la 12ª fecha se adelanta para este fin de semana, porque no habrá vuelos a principios de diciembre. El partido se disputará en cancha de Racing de Trelew con arbitraje de Pedro Argañaraz. El próximo fin de semana, el campeonato de la Primera B Nacional no tendrá actividad en consonancia con la "fecha FIFA" de amistosos internacionales. Así, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Villa Dálmine encontraron en este receso un hueco para programar su duelo correspondiente a la 12ª fecha. Es que dicho encuentro debía disputarse el 1 o 2 de diciembre y ese fin de semana se le hacía imposible al Violeta viajar hacia el Sur de nuestro país porque no habrá vuelos dada la realización de la Cumbre del G20 en nuestro país. Entonces, la decisión consensuada entre ambas dirigencias fue pautar el cotejo para este domingo 18 de noviembre a las 17 horas. Y ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Pedro Argañaraz como árbitro del partido que no se disputará en Puerto Madryn, sino en la cancha de Racing de Trelew (58 kilómetros de autopista separan a ambas ciudades de la provincia de Chubut). El plantel de Villa Dálmine partiría el sábado a la tarde desde Aeroparque con rumbo hacia Trelew, donde quedará concentrado a la espera del choque frente a Guillermo Brown del domingo a las 17 horas. Después, para cerrar el año, el equipo de Walter Otta tendrá dos enfrentamientos como local: el 25 de noviembre frente a Nueva Chicago y el 8 de diciembre contra Olimpo de Bahía Blanca (en tanto, el primer fin de semana de diciembre no tendrá actividad, por el encuentro que adelantará justamente este domingo en Trelew).

PEDRO ARGAÑARAZ SERÁ EL ÁRBITRO EL DOMINGO EN TRELEW.

#FútbolProfesional | ¡Programación confirmada! Villa Dálmine adelanta su partido de la 12° Fecha y visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn el domingo desde las 17 horas en el estadio de Racing de Trelew. #VamosViola. pic.twitter.com/Ka2NVWjPmH — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de noviembre de 2018

El domingo:

Villa Dálmine visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: