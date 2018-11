Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 14/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 14/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ENTRENA LA SELECCIÓN: bajo las órdenes de Lionel Scaloni, la Selección Argentina entrena en el predio de Ezeiza.- SUPERLIGA; FECHA 12: Racing extendió su ventaja como único líder a seis puntos.- PRIMERA B METRO: La 15ª fecha de la divisional quedó marcada por las inclemencias climáticas.- PRIMERA C: Deportivo Laferrere le ganó 2-0 a Midland como local y sigue escalando posiciones.- ENTRENA LA SELECCIÓN Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, quien tiene 28 futbolistas a disposición, la Selección Argentina ya entrena en el predio que la AFA tiene en Ezeiza de cara a los amistosos que disputará frente a México este viernes en Córdoba y el próximo martes en Mendoza. Ayer, el entrenador interino dispuso un ensayo en el que paró dos equipos. De un lado estuvieron Gerónimo Rulli; Emanuel Mammana, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Franco Vázquez, Santiago Ascacíbar, Franco Cervi; Ángel Correa, Mauro Icardi y Gio Simeone. Mientras que la otra alineación estuvo compuesta por Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Erik Lamela, Paulo Dybala, Roberto Pereyra; y Lautaro Martínez. Gastón Giménez, una de las sorpresas en la lista, no se entrenó debido a que ayer jugó los 90 minutos en el partido entre Vélez y San Lorenzo; y tampoco lo hizo Walter Kannemann, quien tiene un dolor en la ingle. La nómina de convocados se completa con los arqueros Sergio "Chiquito" Romero y Paulo Gazzaniga (hijo de Daniel, ex guardameta de Villa Dálmine), Gabriel Mercado y Maximiliano Meza. En tanto, Nicolás Otamendi, Rodrigo Battaglia, Eduardo Salvio y Matías Zaracho son baja por lesión. SUPERLIGA: FECHA 12 Tras disputarse los once partidos programados de la fecha 12 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), Racing extendió su ventaja como único líder a seis puntos: tiene 29 unidades y le lleva seis a su escolta Huracán (23, pero con un partido menos). En tanto, en la tercera posición quedaron Independiente, Atlético Tucumán (-1) y Defensa y Justicia (-2), todos con 22 puntos. Los resultados de la fecha 12 fueron: Talleres 0-0 Aldosivi; Atlético Tucumán 2-1 Rosario Central; Colón 1-1 Estudiantes (LP); Independiente 2-1 Belgrano; Gimnasia (LP) 0-3 Racing Club; Banfield 0-0 Lanús; Tigre 2-1 Argentinos; Huracán 2-1 Godoy Cruz; Newells 0-0 Defensa y Justicia; Vélez Sarsfield 0-0 San Lorenzo; y Patronato 3-3 San Martín (T). En tanto, los partidos River Plate vs Unión y San Martín (SJ) vs Boca Juniors quedaron postergados con fecha a definir. PRIMERA B METRO La 15ª fecha de la divisional quedó marcada por las inclemencias climáticas, dado que apenas se disputaron cuatro encuentros, entre los que se destacó el triunfo de Barracas Central por 2-1 sobre el líder Estudiantes de Caseros. De esta manera, el Guapo saltó al segundo lugar de la tabla y con 27 puntos quedó a tres del Matador (30). Además jugaron: Defensores Unidos 2-1 Atlanta; Fénix 1-0 Acassuso; y San Telmo 0-1 UAI Urquiza. En cambio, fueron reprogramados: Colegiales vs Talleres (para el 21/11), J.J. Urquiza vs Tristán Suárez (28/11), Almirante Brown vs Deportivo Español (28/11), San Miguel vs Comunicaciones (12/12), Sacachispas vs Deportivo Riestra (12/12) y All Boys vs Flandria (23/01/19). PRIMERA C Deportivo Laferrere le ganó 2-0 a Midland como local y sigue escalando posiciones: llegó a los 24 puntos y comparte la cuarta posición con Alem, a seis del líder Armenio. Además, por la 15ª fecha también jugaron: Villa San Carlos 2-0 San Martín (B); Dock Sud 5-0 Alem; Luján 3-2 Victoriano Arenas; El Porvenir 1-1 Ituzaingó; y Deportivo Merlo 2-1 Central Córdoba (R). Fueron suspendidos por las lluvias: Sportivo Barracas vs Berazategui, Argentino de Quilmes vs Sportivo Italiano, Deportivo Armenio vs Cañuelas y Lamadrid vs Excursionistas.

