¿Qué es el ciberacoso en niños?

Como ciberbullying o ciberacoso se entiende como el uso y difusión de información, real o ficticia, con intención de hacer daño o difamar a través de Internet. Se trata de un tipo de acoso que se realiza a través de medios digitales como el correo electrónico, los sms, los chats, redes sociales o cualquier otra plataforma electrónica de difusión de contenidos. El niño víctima del acoso suele recibir mensajes ofensivos con un lenguaje agresivo o amenazas. También se le expone a la difusión de rumores, cotilleos o informaciones falsas de carácter cruel para dañar su imagen. Incluso en ocasiones, roban su contraseña en medios digitales para suplantar su identidad y enemistarle con sus amistades. Te explicamos qué es el ciberacoso en los niños y cómo saber si mi hijo sufre ciberbullying. El ciberbullying afecta a personas de cualquier edad y condición, incluso a los niños, a quienes en ocasiones se hostiga y ataca a través de los medios electrónicos de las siguientes formas: - El menor recibe insultos, amenazas o es objeto de mofas y cotilleos, en ocasiones falsos, de otros menores. - Al niño se le acosa a lo largo del tiempo, en situaciones repetidas, no como un hecho puntual. - El acoso, aunque pueda contar con elementos de índole sexual, no tiene una finalidad de carácter sexual. - El niño y el acosador son de edades similiares, es decir, son otros niños quienes atacan y acosan al menor a través de las redes sociales u otros medios digitales. - El medio que se utiliza para acosar al niño es tecnológico: chats, email, redes sociales, etc. - El ciberbullying suele llevar paralela una acción de acoso en la vida real, que tiene como extensión el acoso virtual, sin embargo, también puede darse el segundo caso en exclusiva. - Este tipo de acoso a través de plataformas digitales hace que otros muchos sean testigos de las vejaciones, acoso y hostigamiento de la víctima. Se trata de humillar al niño frente a una audiencia. - El acosador se esconde tras un nick o el anonimato que le proporciona Internet. Fuente: Guía S.O.S. contra el Ciberbullying del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)



¿Qué es el ciberacoso en niños?

