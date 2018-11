P U B L I C



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos veinte años el número de personas con diabetes se cuadruplicó, aumentando de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014, con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y bajos. Según proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030; por eso desde 1991, junto a la Federación Internacional de Diabetes, realizan diferentes actividades de prevención y educación sobre la enfermedad. ¿Qué es la diabetes y cuál es su causa? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Existen algunas situaciones que aumentan el riesgo a desarrollar la enfermedad: tener más de 45 años, tener padres o hermanos con diabetes, obesidad o sobrepeso, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, colesterol elevado, diabetes durante el embarazo, mujeres con hijos nacidos con peso mayor a 4,5Kg. ¿Cómo se presenta la enfermedad? El Ministerio de Salud de la Nación advierte que la diabetes puede presentarse por varios años de manera silenciosa. Esto significa que a veces no presenta síntomas, pero con el tiempo pueden aparecer: tendencia a infecciones en la piel, aumento de la sed, pérdida de peso, aumento del apetito, aumento de la producción de orina, sequedad de boca. Comenzar con la prevención… Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida, son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Algunas de ellas son: - Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. - Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. - Consumir una dieta saludable, evitando el azúcar y las grasas saturadas. - Evitar el consumo de tabaco, ya que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sucede en el caso de que ya este el diagnóstico de diabetes? Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones. El tratamiento debe acompañarse de una dieta saludable y actividad física. Para evitar las complicaciones también es importante dejar de fumar. "La familia y la diabetes" Este año el tema del Día Mundial de la Diabetes es "La Familia y la diabetes", con el lema "La diabetes concierne a cada familia". El principal objetivo de la campaña 2018-2019 es aumentar la concienciación sobre el impacto que la diabetes tiene sobre la familia y para promocionar el papel de la familia en la gestión, la atención, la prevención y la educación de la condición. Las familias tienen un papel clave que desempeñar al abordar los factores de riesgo modificables para la diabetes tipo 2 y deben contar con educación, recursos y entornos para vivir un estilo de vida saludable. Si tiene alguno de los síntomas o de los factores de riesgo mencionados, acérquese al centro de salud más cercano para realizar un control. Éste 14 de noviembre no dejemos de compartir y concientizar a nuestros conocidos acerca de las causas de la diabetes, sus riesgos y la forma de prevenirla. Tener la información, es el primer paso para evitar o prevenir la diabetes. Lic. Lucía Ramos (M.N 7198) del equipo de Nutrición de CRENYF



14 de noviembre "Día Mundial de la Diabetes":

Más de 425 millones de personas viven actualmente con diabetes

Por Lic. Lucía Ramos

