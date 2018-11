Día Mundial de la Diabetes: exitosa jornada de concientización en la plaza Eduardo Costa

Encabezada por el equipo de nutrición del hospital San José y con el impulso de la Secretaría de Salud del Municipio. Con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, la Secretaría de Salud del Municipio realizó ayer por la mañana una jornada de difusión y prevención. El encuentro se llevó a cabo en la plaza Eduardo Costa junto a enfermeras y profesionales del equipo de nutrición del hospital San José. El intendente interino, Luis Gómez, pasó por el stand donde –al igual que una gran cantidad de vecinos- se hizo un control de la talla y peso, presión arterial y test para medir el azúcar en sangre. Al respecto, el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, destacó el significado de la jornada porque busca "concientizar sobre la importancia de realizarse controles médicos en forma periódica porque la diabetes es una enfermedad silenciosa que avanza y si no se trata puede ser mortal". Al tiempo que ponderó el trabajo de los profesionales del nosocomio local "que no esperan solo una fecha conmemorativa para hablar de una enfermedad sino que trabajan todo el año para concientizar, difundir, informar y prevenir enfermedades". A su turno, la directora de Desarrollo Estratégico, Cecilia Bernatzky, aseguró que estas campañas ayudan a tomar conciencia y a detectar pacientes que no saben que tienen la enfermedad al tiempo que reveló "que el 10% de la población mundial es diabética y la mitad, no lo sabe". Hacia el final, las nutricionistas Graciela Dell´Arte y Guadalupe Loss se refirieron a la necesidad de tener una alimentación saludable y realizar actividad física –al menos 30 minutos por día o caminar una hora tres veces por semana- ya que los factores de riesgo de la diabetes son la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial y la dieta no saludable. "Fue una jornada muy fructífera porque mucha gente se acercó al stand para informarse sobre la enfermedad y realizarse los controles", manifestaron.

El intendente interino luis gómez estuvo presente en el stand de la Secretaría de Salud





Campana se sumó al Día Mundial de la Diabetes con una jornada de difusión y prevención.

En el Día Mundial de la Diabetes, realizamos una jornada de concientizacion con controles gratuitos para los vecinos pic.twitter.com/oaCerkUdBl — Sebastian Abella (@SebaAbella) 14 de noviembre de 2018 Jornada de concientizacion, en la plaza Eduardo Costa, por el Día Mundial de la Diabetes pic.twitter.com/XDoowZHiZq — MunicipalidadCampana (@campanagov) 14 de noviembre de 2018

Día Mundial de la Diabetes: exitosa jornada de concientización en la plaza Eduardo Costa

