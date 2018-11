Vecinos de Las Praderas se manifestaron contra los allanamientos realizados en el barrio

Intentaron cortar la ruta Panamericana, pero Policía y Gendarmería lo evitaron. Reclamaron por irregularidades y, particularmente, por la libertad de dos de los detenidos. En la madrugada del último lunes, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y Caballería, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, realizaron un total de once allanamientos en Las Praderas, donde detuvieron a ocho personas en el marco de una investigación por "robos reiterados agravados" en el mismo barrio, según se informó desde el Municipio. Sin embargo, los vecinos de Las Praderas hicieron público su enojo con algunos de los procedimientos y detenciones que se concretaron y ayer decidieron manifestarse en ese sentido. De hecho, intentaron cortar la ruta Panamericana, pero efectivos policiales y de Gendarmería lo evitaron finalmente y el reclamo no pasó de la Colectora. "Alguien tenía que comerse el garrón por el robo de la bomba del barrio e implicaron a gente que no tenía nada que ver", explicó una vecina que se encontraba en la protesta. De acuerdo a la información que trascendió de los operativos, se buscaba a los autores de "robos agravados por el uso de armas y por efracción", quienes serían los mismos que habrían robado en la escuela del barrio. De los carteles que ilustraban la protesta, el principal reclamo era por Marino González, un vecino de origen paraguayo que ayer todavía se encontraba detenido, pero no por las investigaciones realizadas por los robos, sino por "Resistencia a la autoridad", dado que intentó repeler violentamente a los efectivos policiales con un machete durante el operativo. Igualmente, según pudo averiguar LAD, hoy recuperaría la libertad. En tanto, en diálogo con este medio, un vecino denunció irregularidades en algunas de las detenciones que se realizaron el lunes por la madrugada y puso como ejemplo el caso de Raúl Villa (por quien también había pancartas de reclamo), asegurando que le "plantaron" un arma de fuego para poder aprehenderlo. Según se informó, tras los once allanamientos realizados el lunes por la madrugada, el personal policial, además de las ocho detenciones, secuestró tres armas de fuego de distintos calibres; cinco plantas y 78 bagullos de marihuana; 82 teléfonos celulares; 21 tablets; 10 computadoras portátiles; 2 guitarras eléctricas; y cuatro motos 110cc; logrando desarticular así a la banda delictiva que tenía atemorizados a los vecinos del barrio





Vecinos del barrio Las Praderas denunciaron irregularidades en las detenciones del pasado lunes y reclamaron la libertad de dos personas en particular: Marino González y Raúl Villa

#dato vecinos de barrio Las Praderas se manifestaron en la Colectora en disconformidad por los allanamientos y detenciones días atrás en el barrio, efectivos de Policía de #Campana y Gendarmería resguardaron para impedir el corte #Panamericana pic.twitter.com/L9ApJ8kPyX — Daniel Trila (@dantrila) 15 de noviembre de 2018 VIDEOS #dato VIDEO [Hilo] más imágenes de la manifestación de los vecinos del barrio Las Praderas donde expresan parte de lo sucedido en los allanamientos. pic.twitter.com/JylFvBbeAL — Daniel Trila (@dantrila) 15 de noviembre de 2018

Vecinos de Las Praderas se manifestaron contra los allanamientos realizados en el barrio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: