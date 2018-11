P U B L I C





CONCEPTOS DE VIGIL En otras conferencias que ha brindado a lo largo de los últimos años, Vigil ha dejado conceptos muy jugosos que, de alguna manera, marcan su manera de pensar y algunas de las ideas que transmite en sus conferencias: -"Una cosa aprendí de la vida y del deporte: que el fruto no está al final. Al final está el carozo, que es el trofeo que queda. Al trofeo lo ponés en una repisa y después te olvidás. Al fruto te lo comés en el camino. Es lo que vos te vas comiendo mientras vas persiguiendo eso que se dice es la frutilla del postre. Me fui dando cuenta que en la vida no pueden faltar objetivos, pero que el objetivo nunca puede ser nuestra vida. El objetivo nos enmarca el camino y gracias a eso comienzan a pasarnos cosas que son este mundo de emociones: y ese es el fruto". -"La actitud es el motor que moviliza todos los engranajes. Es un motor interno, es una elección y parte del interior de cada uno. Pase lo que pase, no depende de lo externo encender el motor. Tampoco yo puedo encender tu motor". -"Para trabajar en equipo hay cosas que son claves: conocer las cualidades de cada integrante del equipo y después concederles la posibilidad de utilizarlas". A las 19 horas, el ex entrenador de Las Leonas brindará una charla titulada "El sistema para ganar" en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. Esta tarde, desde las 19 horas, el entrenador de hóckey sobre césped Sergio "Cachito" Vigil brindará en nuestra ciudad una charla titulada "El sistema para ganar", que se realizará en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana con la presentación de la Fundación OSDE. "Uno de los pilares de Fundación Osde radica en la generación de diferentes ámbitos que favorecen el debate, el intercambio de ideas, el incentivo al conocimiento, el estímulo y difusión de diferentes expresiones", señalaron desde la organización respecto al evento. En ese contexto se presentará Vigil, quien fuera el Director Técnico de la Selección Femenina de Hóckey sobre Césped que dio origen a "Las Leonas", una generación que trascendió a la disciplina y que entre 1997 y 2004, con "Cachito" como entrenador, consiguió un campeonato mundial en 2002 y dos medallas olímpicas (plata en Sidney 2000, cuando surgió la denominación de "Las Leonas"; y bronce en Atenas 2004). Posteriormente, Vigil también condujo a la Selección Masculina y en la actualidad trabaja con la Selección Femenina de Chile, además de coordinar la actividad en el Club River Plate. Como conferencista, Vigil cuenta con más de 500 charlas brindadas en Latinoamérica y un libro editado y en nuestra ciudad compartirá su rica experiencia de vida y conocimiento profesional. "Nos invitará a descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y asumir el desafío de la autosuperación, a encontrarnos con nuestros sueños, para que caminemos hacia nuestras metas con actitud y motivación, entendiendo que las causas de éstas no son externas sino internas", remarcaron desde la organización, que cuenta con el apoyo del Club Ciudad de Campana, del Colegio Farmacéuticos de Campana y de las empresas Master Bus, Toyota Boshoku, Honda y Ameghino Servicios Industriales. Los interesados en participar de la charla que brindará Vigil deben inscribirse llamando al teléfono (03489) 422262 o escribiendo a luciana.diaz@osde.com.ar

COMO DT DE LAS LEONAS, VIGIL LOGRÓ DOS MEDALLAS OLÍMPICAS Y UN CAMPEONATO MUNDIAL.



Deportes e Ideas:

"Cachito" Vigil se presentará hoy en nuestra ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: